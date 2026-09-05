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美國駐以色列大使：沒有計畫強迫巴勒斯坦人離開加薩

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美國駐以色列大使赫克比指出，沒有強迫巴勒斯坦人離開加薩的計畫在進行中。歐新社
美國駐以色列大使赫克比指出，沒有強迫巴勒斯坦人離開加薩的計畫在進行中。歐新社

（中央社約旦河西岸圖爾穆斯阿亞5日綜合外電報導）以色列多位部長提出將飽受戰火摧殘的加薩走廊約200萬巴勒斯坦人驅逐的想法後，美國駐以色列大使赫克比指出，沒有強迫巴勒斯坦人離開加薩的計畫在進行中。

法新社報導，赫克比（Mike Huckabee）在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）會見巴勒斯坦裔美國人時告訴記者：「我可以明確告訴各位，以色列沒有計畫違背意願將民眾強行驅離加薩。」

近期以色列屯民襲擊事件急劇上升，赫克比今天表示，以色列政府有責任確保約旦河西岸巴勒斯坦人的安全。

他說：「我們一直在傳達，也會繼續傳達的訊息之一，就是這些社區的居民有權生活在享有一定程度安全與保障的環境中，而政府有責任確保這一點得以實現。」

路透社報導，自從以色列史上最右翼總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聯合政府於2022年底上台以來，約旦河西岸屯民暴力事件急劇增加。

赫克比今天走訪的圖爾穆斯阿亞鎮（Turmus Ayya）靠近巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）總部所在的雷馬拉（Ramallah），周圍已經建立多個以色列屯墾區。當地居民表示，激進以色列屯民的騷擾屢見不鮮，強調村民無力阻止他們進入鎮內損壞住家。

鎮長扎格盧勒（Nawwaf Zaghoul）表示，居民們將請求美國大使協助爭取安全保障。他表示，該鎮約3000位居民中，大約8成擁有美國公民身分。

曾任浸信會牧師的赫克比長期支持以色列屯墾區。他呼籲起訴暴力屯民，同時認為這些行為僅代表約75萬屯民中的少數。

被控在約旦河西岸攻擊巴勒斯坦人的以色列屯民很少遭到起訴。

以色列 加薩 美國

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