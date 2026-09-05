快訊

曾是泳壇希望…27歲性感女星下海狂接單 飯店同床黑道大哥

國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

活動突喊卡！藏壽司6日起終止「吉伊卡哇」扭蛋聯名 疑員工行為不當

聽新聞
0:00 / 0:00

川普派特使提終戰之際 俄軍轟烏克蘭東南部釀4死

中央社／ 基輔5日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。美聯社
俄羅斯總統普亭（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。美聯社

俄烏戰爭已經持續4年多時間，雙方正動用長程飛彈與無人機互轟，烏克蘭當局官員今天則指出，俄羅斯空襲烏國東南部造成4人喪命。

法新社報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）軍事行政首長甘扎（OleksandrGanzha）表示，卡緬斯科耶市（Kamianske）遇襲導致4人喪生。

甘扎還說道，另有5人受傷，包含1位送往加護病房接受治療的30歲女性。

這場空襲發生之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正提議與俄羅斯停火，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（JaredKushner）則即將要訪問俄烏兩國。

美國總統川普（Donald Trump）昨天聲稱，魏科夫和庫許納帶著一項旨在終結俄烏戰爭的方案。

川普 烏克蘭 終戰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普：普澤仇恨很深 俄烏戰遲未結束是兩人性格問題

普亭：美中協助 俄烏有機會達和平協議

戰火重燃！美炸伊朗 釀婚禮4死67傷

喜宴成戰火悲劇！伊朗婚宴疑遭美飛彈攻擊4死68傷 最新消息一次看

相關新聞

川普派特使提終戰之際 俄軍轟烏克蘭東南部釀4死

俄烏戰爭已經持續4年多時間，雙方正動用長程飛彈與無人機互轟，烏克蘭當局官員今天則指出，俄羅斯空襲烏國東南部造成4人喪命

日本防衛省擬開發AI衛星 盼縮短分析時間提升反擊能力

日本防衛省將開發搭載AI的衛星，透過在太空分析多枚衛星取得的資訊，可以在短時間內傳回地面，有助於迅速判斷是否發射飛彈，藉...

川普：普澤仇恨很深 俄烏戰遲未結束是兩人性格問題

俄烏戰爭遲遲未能結束，美國總統川普4日表示，這是俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基的性格問題，兩人之間仇恨很深，成為阻礙，但這場衝突必須解決，因此他將派出談判代表，看看是否能達成些什麼，而且「我們很有可能做到」。

嗆刺殺總統法院發逮捕令 菲副總統政治生涯恐中斷

菲律賓法院4日對副總統薩拉．杜特蒂涉嫌恐嚇刺殺總統馬可仕發出逮捕令。菲律賓前總統杜特蒂長女薩拉的律師團表明，她將窮盡法律救濟途徑。

玻利維亞軍營爆炸至少10死 逾60人受傷

玻利維亞地方當局表示，玻利維亞比亞查（Viacha）一處軍營今天發生爆炸，造成至少10人死亡、逾60人受傷。比亞查位於首...

美斡旋亞美尼亞亞塞拜然和平協議 輝達晶片成要角

「華爾街日報」報導，根據參與談判的人士說法，美國談判人員以承諾讓亞美尼亞取得輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）晶片，協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。