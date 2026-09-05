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川普派特使提終戰之際 俄軍轟烏克蘭東南部釀4死
俄烏戰爭已經持續4年多時間，雙方正動用長程飛彈與無人機互轟，烏克蘭當局官員今天則指出，俄羅斯空襲烏國東南部造成4人喪命。
法新社報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）軍事行政首長甘扎（OleksandrGanzha）表示，卡緬斯科耶市（Kamianske）遇襲導致4人喪生。
甘扎還說道，另有5人受傷，包含1位送往加護病房接受治療的30歲女性。
這場空襲發生之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正提議與俄羅斯停火，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（JaredKushner）則即將要訪問俄烏兩國。
美國總統川普（Donald Trump）昨天聲稱，魏科夫和庫許納帶著一項旨在終結俄烏戰爭的方案。
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