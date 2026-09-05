川普派特使提終戰之際 俄軍轟烏克蘭東南部釀4死

俄烏戰爭遲遲未能結束，美國總統川普4日表示，這是俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基的性格問題，兩人之間仇恨很深，成為阻礙，但這場衝突必須解決，因此他將派出談判代表，看看是否能達成些什麼，而且「我們很有可能做到」。

2026-09-05 14:29