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玻利維亞軍營爆炸至少10死 逾60人受傷

中央社／ 拉巴斯5日綜合外電報導
玻利維亞比亞查（Viacha）一處軍營今天發生爆炸，造成至少10人死亡、逾60人受傷。路透
玻利維亞比亞查（Viacha）一處軍營今天發生爆炸，造成至少10人死亡、逾60人受傷。路透

玻利維亞地方當局表示，玻利維亞比亞查（Viacha）一處軍營今天發生爆炸，造成至少10人死亡、逾60人受傷。比亞查位於首都拉巴斯（La Paz）西南方約30公里處，人口約10萬人。

當局表示，爆炸發生於當地時間下午2時30分左右（格林威治時間18時30分），目前尚無法確定爆炸原因，但初步判斷爆炸發生在國防部的煙火材料儲存區。

比亞查衛生主管內布拉斯加（Rita Nebraska）告訴當地電視台，據信這起事故造成10至15人死亡，另有62人受傷。她說，其中14名傷者被送往拉巴斯的醫院，包括1名受到三度燒傷的女童。

玻利維亞國防部長胡斯帝尼亞諾（ErnestoJustiniano）則在臉書（Facebook）發文表示，至少有58人受傷，其中52人為平民，其餘為軍方人員。

社群媒體流傳的影片顯示，位於市中心的軍營冒出大量濃密黑煙。

另據警方指出，爆炸還造成數十棟房屋受損，主要是窗戶被震碎。

事發後救護車、醫療團隊及警方已趕赴現場評估災情，並將傷者送往醫療院所。

內布拉斯加表示，消防人員警告現場仍有熱源，恐有再次爆炸的風險，因此呼籲居民至少與現場保持150公尺的距離。

玻利維亞 爆炸 格林

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