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美斡旋亞美尼亞亞塞拜然和平協議 輝達晶片成要角

中央社／ 洛杉磯4日綜合外電報導
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）。路透
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）。路透

「華爾街日報」報導，根據參與談判的人士說法，美國談判人員以承諾讓亞美尼亞取得輝達NVIDIA）人工智慧（AI）晶片，協助促成亞美尼亞與亞塞拜然去年達成初步和平協議

報導說，美國擴大核准亞美尼亞資料中心計畫採購晶片，藉此作為促使亞美尼亞參與和平談判的誘因。此事先前未被報導過，為迄今美國官員所稱「晶片外交」最引人注目的案例之一。

外交官員與專家認為，儘管美國總統川普政府也曾利用AI硬體與阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯磋商協議，亞美尼亞這項協議是川普政府已知最早以此協助促成和平協議的案例之一。

這項協議深化白宮與全球晶片設計龍頭輝達之間的關係；輝達執行長黃仁勳經常與川普交談，就AI政策提供建言。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）上個月與區域領袖及輝達、戴爾（Dell）等企業高層齊聚一堂，出席在赫拉茲丹市（Hrazdan）舉行的大型資料中心計畫剪綵儀式。赫拉茲丹距離亞塞拜然邊境約48公里。

這項名為「火鳥」（Firebird）的計畫預計最終斥資將超過50億美元。開發商計劃在明年底前部署7萬台輝達最新AI伺服器，包括Grace Blackwell與VeraRubin。

帕辛揚在儀式上稱這座資料中心是「重大成就」，並歸功川普去年簽署一項深化亞美尼亞與美國在科技及貿易方面關係的諒解備忘錄（MOU），協助促成這項計畫。

黃仁勳在「火鳥」剪綵儀式播放的影片致詞中形容這項計畫是致力「將這個地區與全球AI經濟連結」的第一步，並表示這將成為「吸引全球企業前來打造與運行AI的機會」。

外界先前較少公開談論「火鳥」計畫在促成目的終結「雙亞」數十年爭端的協議中所扮演角色。亞美尼亞和亞塞拜然先前曾為納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）爆發武裝衝突。納卡區位於國際承認的亞塞拜然境內，但長年由亞美尼亞裔實際掌控。

美國外交官員表示，美國談判團隊評估，帕辛揚認為單純解決這場衝突的政治代價過高。他們認為，若亞美尼亞能獲得與美國更緊密的經濟連結，亞美尼亞更可能同意和平協議。

知悉談判情況的人士透露，這包括授權性能更強的輝達晶片在亞美尼亞銷售。

美國多位外交官員去年夏季推動以科技作為誘因促成協議，包括時任美國駐亞美尼亞大使克維恩（Kristina Kvien）。他們與商務部官員會面，要求核准輝達最先進AI晶片銷往亞美尼亞。亞美尼亞先前未獲准取得這些晶片。

克維恩表示，美國最終分別與亞美尼亞及亞塞拜然達成雙邊經濟合作協議，作為和平談判的「甜頭」。

帕辛揚發言人表示，與亞塞拜然建立和平一直是帕辛揚政府「最重要的承諾」，而且他已獲得「人民明確授權」。她說，去年8月在華府簽署的多項雙邊協議，「包括半導體與人工智慧方面的諒解備忘錄」，代表提供亞美尼亞的重要「和平紅利」。

亞塞拜然總統發言人哈吉耶夫（Hikmat Hajiyev）則表示，亞塞拜然不需要經濟誘因以達成協議，「我們贏得了戰爭，而我們想贏得和平」。

輝達亞美尼亞裔高階主管勒巴迪恩（RevLebaredian）協助公司與帕辛揚建立關係。

勒巴迪恩在訪問中表示：「對這屆政府而言，晶片外交是重中之重。」他說：「我們在亞美尼亞的布局與投資是為實現和平創造有利條件的一大因素。」

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