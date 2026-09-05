快訊

「16字名字」參選掀話題！桃園選委會求助嘉義市 唱票讓選務人員舌頭打結

扯！公司連手機充電都禁止…主管通知惹議 過來人曝「離譜故事」

花蓮台9線重大車禍！轎車女駕駛與5歲子雙亡、貨運車司機重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：美中AI風險對話將於九月中旬舉行 美方由貝森特主談

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國財政部長貝森特可能是美中AI會談美方主談人。 美聯社
美國財政部長貝森特可能是美中AI會談美方主談人。 美聯社

路透社報導，據兩名知情人士透露，隨著快速發展的前沿人工智慧能力達到全球臨界點，中美兩國正準備在9 月中旬舉行的對話中討論人工智慧安全風險。知情人士透露，此次會談是自美國總統川普第二次就任以來，美中兩國首次專門就人工智慧問題舉行的正式雙邊會談，美方將由美國財政部長貝森特主談，中方主談人則可能是國務院副總理何立峰，但也可能是習近平的親信、政治局常委兼副總理丁薛祥。

路透社曾在7月獨家披露美國與中國計畫於9月針對人工智慧（AI）舉行會談的消息。當時報導稱，隨著兩國競相發展日益強大的前沿模型，雙方正設法監管其衍生的風險。路透當時並報導說，這場AI會談是今年5月「川習會」的重要成果，不具名的消息人士表示，會議可能會在中國國家主席習近平按計畫於9月24日訪問美國之前登場，不過日期尚未敲定。

而這次路透社以篤定的描述報導稱，會談將在九月中旬舉行。但報導又稱。一位白宮官員表示，「目前9月中旬沒有安排任何與人工智慧相關的會議」。川普和中國國家主席習近平將於9月24日在華盛頓舉行高峰會。

報導指出，一位不願透露姓名的消息人士稱，美國希望討論在監控人工智慧主導的網路攻擊方面開展合作，並提出了一項建議，要求美國和中國的人工智慧實驗室「自我監管」，並共享資訊以防止與人工智慧相關的網路攻擊。

報導稱，OpenAI 和網路安全研究人員上週表示，近 700 個基於 OpenAI 模型構建的惡意 AI 代理在 7 月入侵了AI 新創公司 Hugging Face，並試圖透過偽造日誌來掩蓋其蹤跡，這凸顯了協調的代理群自主行動數月而不被人類發現的風險。

另路透社週五也獨家報導，今年春天，一群失控的 OpenAI 代理商劫持了一個德國網站，並將其變成了其他 AI 代理商的公告板。

報導稱，DGA-Albright Stonebridge Group合夥人保羅．特里奧洛表示，這兩個人工智慧超級大國之間的會談正值最關鍵的時刻。機不可失，時不再來。

消息人士稱，華盛頓方面也擔心未來中國可能會出現具備網路攻擊能力的「神話級」人工智慧模型，並希望提出中國涉嫌盜用美國專有人工智慧模型的問題。

6 月，白宮首席科技顧問邁克爾．克拉齊奧斯指責中國的月之暗面的AI大模型竊取了 Anthropic 公司的AI模型Fable，以幫助創建其 K3 版本，稱這家中國公司蒸餾了 Anthropic 的模式。

報導稱，據第二位不願透露姓名的消息人士稱，中方會談可能由國務院副總理何立峰主談，但也可能考慮由中國排名第七的政治局常委丁薛祥等其他人員主談。

報導稱，丁薛祥是習近平的親信，，負責協調中國的科技、人工智慧和半導體政策。路透社稱其無法確定其他參與者的地點或身份，但第二位消息人士補充說，白宮科技顧問克拉齊奧斯和中國科技部長陰和俊可能會出席會談。

美中 貝森特 路透

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「美AI大幅領先中國」 川普：非常期待習近平來訪 他現已尊重美國

美貿易代表：習近平訪美期間美中將宣布農業相關安排

OpenAI高層早知道？AI代理「集體越獄」 繞過限制劫持德國網站

美貿易代表透露川習會走向 美中將談農業貿易新安排

相關新聞

路透：美中AI風險對話將於九月中旬舉行 美方由貝森特主談

路透社報導，據兩名知情人士透露，隨著快速發展的前沿人工智慧能力達到全球臨界點，中美兩國正準備在9 月中旬舉行的對話中討論人工智慧安全風險。知情人士透露，此次會談是自美國總統川普第二次就任以來，美中兩國首次專門就人工智慧問題舉行的正式雙邊會談，美方將由美國財政部長貝森特主談，中方主談人則可能是國務院副總理何立峰，但也可能是習近平的親信、政治局常委兼副總理丁薛祥。

美中台博弈／美中俄雅爾達2.0會議 川普開創歷史的機會

1945年美英蘇召開「雅爾達會議」，畫分戰後世界勢力範圍，2025年2月，同樣在克里米亞一個藝廊中，展出「雅爾達2.0」，在原來史達林，邱吉爾與羅斯福的位置，現在坐著普亭、習近平與川普。 現實終於趕上藝術想像；克里姆林宮發言人鄂夏柯夫9月1日表示，俄羅斯總統普亭、美國總統川普、及中國國家主席習近平，可能在11月的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行三方會談。 當然三國高峰會的構想，僅限於習近平與普亭在吉爾吉斯的私下討論，還需要美國首肯，但已經4天了，白宮沒有表示同意，但也沒有明示拒絕，仍然在思考三國高峰會的得失。

海上苦撐286天…林肯號水兵上岸 不分男女先做這些事

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦自去年11月離開母港聖地牙哥後，在海上度過286天，周三（2日）抵達泰國東部林查班港，預計停留七天。許多船員藉上岸休息的機會，買買襪子、吃點像樣的食物，或做足部護理。

川習二會前 美中軍方高層會面

中共東部戰區司令員、共軍上將楊志斌，近日赴加拿大維多利亞出席美國與加拿大聯合舉辦的亞太國防軍司令會議，並和美軍印太司令帕帕羅舉行兩人首次雙邊會議，美方強調，雙方討論了保持美中高級軍事領導人之間暢通溝通管道的重要性，以降低誤判風險。

普亭：美中協助 俄烏有機會達和平協議

俄羅斯總統普亭三日在俄國遠東地區海參崴舉行的東方經濟論壇全體會議指稱，俄烏仍有機會達成和平協議，包括美國及中國大陸的多國都準備好協助促成，但終究必須由當事國（俄烏雙方）解決。俄烏戰爭已鏖戰四年多，雙方上次舉行由美國居間的談判是今年二月。

美貿易代表透露川習會走向 美中將談農業貿易新安排

大陸國家主席習近平9月下旬可望訪問美國。美國貿易代表葛里爾透露，習近平訪美期間，美中兩國預計公布農業貿易及相關非關稅壁壘方面的新安排。北京方面昨（4）日對此表示，沒有可提供的訊息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。