路透：美中AI風險對話將於九月中旬舉行 美方由貝森特主談

路透社報導，據兩名知情人士透露，隨著快速發展的前沿人工智慧能力達到全球臨界點，中美兩國正準備在9 月中旬舉行的對話中討論人工智慧安全風險。知情人士透露，此次會談是自美國總統川普第二次就任以來，美中兩國首次專門就人工智慧問題舉行的正式雙邊會談，美方將由美國財政部長貝森特主談，中方主談人則可能是國務院副總理何立峰，但也可能是習近平的親信、政治局常委兼副總理丁薛祥。

路透社曾在7月獨家披露美國與中國計畫於9月針對人工智慧（AI）舉行會談的消息。當時報導稱，隨著兩國競相發展日益強大的前沿模型，雙方正設法監管其衍生的風險。路透當時並報導說，這場AI會談是今年5月「川習會」的重要成果，不具名的消息人士表示，會議可能會在中國國家主席習近平按計畫於9月24日訪問美國之前登場，不過日期尚未敲定。

而這次路透社以篤定的描述報導稱，會談將在九月中旬舉行。但報導又稱。一位白宮官員表示，「目前9月中旬沒有安排任何與人工智慧相關的會議」。川普和中國國家主席習近平將於9月24日在華盛頓舉行高峰會。

報導指出，一位不願透露姓名的消息人士稱，美國希望討論在監控人工智慧主導的網路攻擊方面開展合作，並提出了一項建議，要求美國和中國的人工智慧實驗室「自我監管」，並共享資訊以防止與人工智慧相關的網路攻擊。

報導稱，OpenAI 和網路安全研究人員上週表示，近 700 個基於 OpenAI 模型構建的惡意 AI 代理在 7 月入侵了AI 新創公司 Hugging Face，並試圖透過偽造日誌來掩蓋其蹤跡，這凸顯了協調的代理群自主行動數月而不被人類發現的風險。

另路透社週五也獨家報導，今年春天，一群失控的 OpenAI 代理商劫持了一個德國網站，並將其變成了其他 AI 代理商的公告板。

報導稱，DGA-Albright Stonebridge Group合夥人保羅．特里奧洛表示，這兩個人工智慧超級大國之間的會談正值最關鍵的時刻。機不可失，時不再來。

消息人士稱，華盛頓方面也擔心未來中國可能會出現具備網路攻擊能力的「神話級」人工智慧模型，並希望提出中國涉嫌盜用美國專有人工智慧模型的問題。

6 月，白宮首席科技顧問邁克爾．克拉齊奧斯指責中國的月之暗面的AI大模型竊取了 Anthropic 公司的AI模型Fable，以幫助創建其 K3 版本，稱這家中國公司蒸餾了 Anthropic 的模式。

報導稱，據第二位不願透露姓名的消息人士稱，中方會談可能由國務院副總理何立峰主談，但也可能考慮由中國排名第七的政治局常委丁薛祥等其他人員主談。

報導稱，丁薛祥是習近平的親信，，負責協調中國的科技、人工智慧和半導體政策。路透社稱其無法確定其他參與者的地點或身份，但第二位消息人士補充說，白宮科技顧問克拉齊奧斯和中國科技部長陰和俊可能會出席會談。