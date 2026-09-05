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川普：習近平攜彭麗媛9月24日訪華府 將設國宴接待

中央社／ 華盛頓4日專電

中國國家主席習近平預計本月稍晚訪美，會晤美國總統川普（Donald Trump）。川普今天表示，習近平與妻子彭麗媛將於24日到訪華府，美方屆時將以國宴接待。

川普今天下午在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪，被問及「川習會」希望達成的目標，他回應表示，美中擁有非常良好的貿易關係，「他們是競爭對手之類的，但我們與習主席的關係非常好」。

川普還說，習近平將和夫人彭麗媛於24日一同造訪華府，「我們屆時將舉行國宴，我們會和中國一起達成很棒的成果」。

繼川普5月訪問北京後，習近平也預計回訪美國，這將是川習兩人今年第二度舉行峰會。然而，專家學者對這場峰會的期待並不高。

美國財經媒體CNBC報導，華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation for Defense of Democracies）中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）分析，美中關係日益呈現出「缺乏信任的交易」及「缺乏和解的穩定狀態」。

他認為，這是一次「期待度低的峰會，重點主要在於管控僵局，而非解決僵局」。

另一方面，美國克里斯多福紐波特大學（Christopher Newport University）政治系副教授孫太一表示，習近平這趟訪問可能帶來的關鍵成果之一，是雙方同意舉行更多領導人會晤。

他說：「當兩國領導人對前往對方國家訪問有所期待時，會面前的這段時間將不會那麼動盪。」

此外，4名消息人士告訴路透社，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國副總理何立峰將於9月初會面，討論兩國元首峰會擬取得的成果。

習近平 彭麗媛 川普

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