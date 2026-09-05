川普：俄烏戰爭是普丁、澤倫斯基性格問題 衝突必須解決

俄烏戰爭遲遲未能結束，美國總統川普今天表示，這是俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基的性格問題，兩人之間仇恨很深，成為阻礙，但這場衝突必須解決，因此他將派出談判代表，看看是否能達成些什麼，而且「我們很有可能做到」。

一位美國官員今天稍早向美國有線電視新聞網（CNN）表示，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和女婿庫許納（Jared Kushner）計劃未來幾天內將造訪俄國首都莫斯科及烏克蘭首都基輔，試圖推動俄烏衝突的外交解決方案。

川普下午在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪時表示，他們會帶著終結這場戰爭的提案。

川普還說，「俄烏之間是性格問題」，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和普丁（Vladimir Putin）之間的仇恨非常深，這成了阻礙，但這場衝突必須解決。

因此，川普表示，他派出魏科夫和庫許納兩位談判代表，「看看能否達成些什麼」，而且「我們很有可能會做到」。

外電先前報導，普丁3日表示，有機會達成結束烏克蘭戰爭的協議；澤倫斯基則說，試圖促成協議的美國談判代表，很快就會訪問莫斯科及基輔。

俄烏戰爭已持續超過4年半，是第2次世界大戰以來歐洲最致命的衝突，而俄烏兩國很少對和平前景作出樂觀評估。雙方上次舉行由美國斡旋的談判是在今年2月。