快訊

伊拒認輸 美伊衝突 范斯：不知何時結束

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：俄烏戰爭是普丁、澤倫斯基性格問題 衝突必須解決

中央社／ 華盛頓4日專電

俄烏戰爭遲遲未能結束，美國總統川普今天表示，這是俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基的性格問題，兩人之間仇恨很深，成為阻礙，但這場衝突必須解決，因此他將派出談判代表，看看是否能達成些什麼，而且「我們很有可能做到」。

一位美國官員今天稍早向美國有線電視新聞網（CNN）表示，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和女婿庫許納（Jared Kushner）計劃未來幾天內將造訪俄國首都莫斯科及烏克蘭首都基輔，試圖推動俄烏衝突的外交解決方案。

川普下午在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪時表示，他們會帶著終結這場戰爭的提案。

川普還說，「俄烏之間是性格問題」，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和普丁（Vladimir Putin）之間的仇恨非常深，這成了阻礙，但這場衝突必須解決。

因此，川普表示，他派出魏科夫和庫許納兩位談判代表，「看看能否達成些什麼」，而且「我們很有可能會做到」。

外電先前報導，普丁3日表示，有機會達成結束烏克蘭戰爭的協議；澤倫斯基則說，試圖促成協議的美國談判代表，很快就會訪問莫斯科及基輔。

俄烏戰爭已持續超過4年半，是第2次世界大戰以來歐洲最致命的衝突，而俄烏兩國很少對和平前景作出樂觀評估。雙方上次舉行由美國斡旋的談判是在今年2月。

俄烏戰爭 澤倫斯基 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

普丁稱和平協議有望 澤倫斯基預告美代表將訪俄烏

普亭：美中協助 俄烏有機會達和平協議

普亭鬆口和談 國際小麥價跌 澤倫斯基：美代表將訪俄烏

普丁鬆口俄烏有望和談 路透報導兩國有機會達成協議

相關新聞

普亭：美中協助 俄烏有機會達和平協議

俄羅斯總統普亭三日在俄國遠東地區海參崴舉行的東方經濟論壇全體會議指稱，俄烏仍有機會達成和平協議，包括美國及中國大陸的多國都準備好協助促成，但終究必須由當事國（俄烏雙方）解決。俄烏戰爭已鏖戰四年多，雙方上次舉行由美國居間的談判是今年二月。

為習近平訪美鋪路...美貿易代表：美中擬公布農貿新安排 對彼此前景樂觀

大陸國家主席習近平本月下旬可望訪問美國。美國貿易代表葛里爾三日透露，習近平訪美期間，美中兩國預計公布農業貿易及相關非關稅壁壘方面的新安排。北京方面昨對此表示，沒有可提供的訊息。

嗆刺殺總統 菲對副總統發逮捕令

菲律賓法院四日對副總統薩拉．杜特蒂涉嫌恐嚇刺殺總統馬可仕發出逮捕令。菲律賓前總統杜特蒂長女薩拉的律師團表明，她將窮盡法律救濟途徑。

川習二會前 美中軍方高層會面

中共東部戰區司令員、共軍上將楊志斌，近日赴加拿大維多利亞出席美國與加拿大聯合舉辦的亞太國防軍司令會議，並和美軍印太司令帕帕羅舉行兩人首次雙邊會議，美方強調，雙方討論了保持美中高級軍事領導人之間暢通溝通管道的重要性，以降低誤判風險。

美貿易代表透露川習會走向 美中將談農業貿易新安排

大陸國家主席習近平9月下旬可望訪問美國。美國貿易代表葛里爾透露，習近平訪美期間，美中兩國預計公布農業貿易及相關非關稅壁壘方面的新安排。北京方面昨（4）日對此表示，沒有可提供的訊息。

巴基斯坦前駐美大使：美恐怕已放棄遏制中國 卻沒有通知盟友

巴基斯坦前駐美大使侯賽因．哈卡尼與美國哈德遜研究所高級研究員阿帕娜．潘德共同撰寫的一篇文章認為，美國正逐漸遠離近年在亞太地區參與的安全架構，因此可能放棄遏制中國的戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。