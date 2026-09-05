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俄無人機襲烏國安局 澤倫斯基：直接瞄準局長辦公室
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，一架俄羅斯無人機今天擊中烏克蘭安全局（SBU）位於基輔的總部，並指控莫斯科直接瞄準國安局局長辦公室。
澤倫斯基表示，他已指示國安局作出「適當且實質回應」；烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）則稱此舉是「重大升級」。
近幾個月來，俄羅斯與烏克蘭都加大了遠程攻擊力度。
烏克蘭官員指出，美國談判代表魏科夫（SteveWitkoff）和庫許納（Jared Kushner）預計本週末前往莫斯科與基輔進行和平談判。
澤倫斯基在Telegram發文說：「不幸的是，一架俄羅斯無人機擊中位於基輔的國安局中央大樓，這棟建築就在聖索菲亞主教座堂（St. Sophia Cathedral）對面。這架無人機直接瞄準大樓內國安局局長辦公室。」
這是2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，這個強大的安全機構總部首次遭到攻擊。
一名烏克蘭高階官員匿名告訴法新社，國安局代理局長波克拉德（Oleksandr Poklad）當時不在大樓內。
俄羅斯方面尚未對此作出回應。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，至少有12人受傷，但沒有說明傷者是否位於國安局大樓內。
烏克蘭國安局聲明指出，波克拉德沒有受傷，並稱這棟建築「一定會修復」。
這起攻擊發生在魏科夫和庫許納預計前往莫斯科及基輔之前。兩人是美國總統川普為結束俄烏戰爭任命的談判代表。兩人過去曾多次前往莫斯科，但尚未訪問基輔。
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