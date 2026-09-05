快訊

伊拒認輸 美伊衝突 范斯：不知何時結束

聽新聞
0:00 / 0:00

俄無人機襲烏國安局 澤倫斯基：直接瞄準局長辦公室

中央社／ 基輔4日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，一架俄羅斯無人機今天擊中烏克蘭安全局（SBU）位於基輔的總部，並指控莫斯科直接瞄準國安局局長辦公室。

澤倫斯基表示，他已指示國安局作出「適當且實質回應」；烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）則稱此舉是「重大升級」。

近幾個月來，俄羅斯與烏克蘭都加大了遠程攻擊力度。

烏克蘭官員指出，美國談判代表魏科夫（SteveWitkoff）和庫許納（Jared Kushner）預計本週末前往莫斯科與基輔進行和平談判。

澤倫斯基在Telegram發文說：「不幸的是，一架俄羅斯無人機擊中位於基輔的國安局中央大樓，這棟建築就在聖索菲亞主教座堂（St. Sophia Cathedral）對面。這架無人機直接瞄準大樓內國安局局長辦公室。」

這是2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，這個強大的安全機構總部首次遭到攻擊。

一名烏克蘭高階官員匿名告訴法新社，國安局代理局長波克拉德（Oleksandr Poklad）當時不在大樓內。

俄羅斯方面尚未對此作出回應。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，至少有12人受傷，但沒有說明傷者是否位於國安局大樓內。

烏克蘭國安局聲明指出，波克拉德沒有受傷，並稱這棟建築「一定會修復」。

這起攻擊發生在魏科夫和庫許納預計前往莫斯科及基輔之前。兩人是美國總統川普為結束俄烏戰爭任命的談判代表。兩人過去曾多次前往莫斯科，但尚未訪問基輔。

澤倫斯基 無人機 國安局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

普丁稱和平協議有望 澤倫斯基預告美代表將訪俄烏

普亭鬆口和談 國際小麥價跌 澤倫斯基：美代表將訪俄烏

普亭：美中協助 俄烏有機會達和平協議

普丁鬆口俄烏有望和談 路透報導兩國有機會達成協議

相關新聞

普亭：美中協助 俄烏有機會達和平協議

俄羅斯總統普亭三日在俄國遠東地區海參崴舉行的東方經濟論壇全體會議指稱，俄烏仍有機會達成和平協議，包括美國及中國大陸的多國都準備好協助促成，但終究必須由當事國（俄烏雙方）解決。俄烏戰爭已鏖戰四年多，雙方上次舉行由美國居間的談判是今年二月。

為習近平訪美鋪路...美貿易代表：美中擬公布農貿新安排 對彼此前景樂觀

大陸國家主席習近平本月下旬可望訪問美國。美國貿易代表葛里爾三日透露，習近平訪美期間，美中兩國預計公布農業貿易及相關非關稅壁壘方面的新安排。北京方面昨對此表示，沒有可提供的訊息。

嗆刺殺總統 菲對副總統發逮捕令

菲律賓法院四日對副總統薩拉．杜特蒂涉嫌恐嚇刺殺總統馬可仕發出逮捕令。菲律賓前總統杜特蒂長女薩拉的律師團表明，她將窮盡法律救濟途徑。

川習二會前 美中軍方高層會面

中共東部戰區司令員、共軍上將楊志斌，近日赴加拿大維多利亞出席美國與加拿大聯合舉辦的亞太國防軍司令會議，並和美軍印太司令帕帕羅舉行兩人首次雙邊會議，美方強調，雙方討論了保持美中高級軍事領導人之間暢通溝通管道的重要性，以降低誤判風險。

美貿易代表透露川習會走向 美中將談農業貿易新安排

大陸國家主席習近平9月下旬可望訪問美國。美國貿易代表葛里爾透露，習近平訪美期間，美中兩國預計公布農業貿易及相關非關稅壁壘方面的新安排。北京方面昨（4）日對此表示，沒有可提供的訊息。

巴基斯坦前駐美大使：美恐怕已放棄遏制中國 卻沒有通知盟友

巴基斯坦前駐美大使侯賽因．哈卡尼與美國哈德遜研究所高級研究員阿帕娜．潘德共同撰寫的一篇文章認為，美國正逐漸遠離近年在亞太地區參與的安全架構，因此可能放棄遏制中國的戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。