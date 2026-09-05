墨西哥查獲17噸安非他命 搗破西納羅亞3處秘密製毒廠

墨西哥當局今天指出，他們在西北部的西納羅亞州（Sinaloa）秘密製毒工廠中查獲16.8噸安非他命。西納羅亞州是墨西哥最大販毒集團之一的勢力所在地。

法新社報導，墨西哥安全部長賈西亞（Omar GarciaHarfuch）表示，這批毒品是總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）於2024年10月上台以來，墨西哥政府對合成毒品生產「最重大打擊之一」。

賈西亞聲明指出，墨西哥當局在西納羅亞州山區發現3處秘密製毒工廠，其中一間占地5700平方公尺。西納羅亞州是「西納羅亞販毒集團」（SinaloaCartel）的主要據點。

由薛恩鮑姆領導的墨西哥左翼政府目前承受美國總統川普的壓力，正加強打擊販毒集團，已將數十名涉嫌與販毒集團有關人員移交給美國。