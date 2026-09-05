川習二會前 美中軍方高層會面

中共東部戰區司令員、共軍上將楊志斌，近日赴加拿大維多利亞出席美國與加拿大聯合舉辦的亞太國防軍司令會議，並和美軍印太司令帕帕羅舉行兩人首次雙邊會議，美方強調，雙方討論了保持美中高級軍事領導人之間暢通溝通管道的重要性，以降低誤判風險。

這是大陸國家主席習近平九月下旬赴美前，中美兩軍高級軍官最新一次的互動，不過美軍與共軍方面都並未披露具體會晤內容，以及是否涉及台灣。

大陸國防部發言人蔣斌昨天也證實，近日楊志斌上將率團赴加拿大維多利亞出席由加國防軍和美軍太平洋總部聯合舉辦的二○二六年度亞太國防軍司令會議。

蔣斌說，「其間，中方大會發言，介紹中國軍隊維護地區和平穩定的立場和成果，提議地區國家加強防務交流合作，攜手應對共同挑戰，並與美國、法國、新加坡等國參會代表舉行雙邊會議」。但蔣斌並未透露楊志斌與美方舉行會晤的內容。

美軍印太司令部三日公布美軍印太司令帕帕羅上將與楊志斌會面的照片，美方強調，這是兩人首次面對面會晤。兩位領導人討論了保持美中高級軍事領導人之間暢通溝通管道的重要性，以降低誤判風險，促進兩國軍隊安全、專業地開展合作。

北約軍事委員會主席德拉貢上將八月卅一日至九月二日也出席了此項會議，討論涵蓋了技術和人工智慧輔助決策、跨域威懾、國防工業基地和公私合作投資，以及擴大多邊合作，包括指揮控制、資訊共享、演習和活動。期間德拉貢也與楊志斌進行交流，但也未披露雙方交流細節。