普亭：美中協助 俄烏有機會達和平協議

俄羅斯總統普亭三日在俄國遠東地區海參崴舉行的東方經濟論壇全體會議指稱，俄烏仍有機會達成和平協議，包括美國及中國大陸的多國都準備好協助促成，但終究必須由當事國（俄烏雙方）解決。俄烏戰爭已鏖戰四年多，雙方上次舉行由美國居間的談判是今年二月。

普亭說，「我們感謝試圖促成解決方案的所有人。（至於）有沒有機會？依我看是有的」。但他指控烏克蘭扣押與攻擊民用船舶，甚至揚言攻擊民航機，屬國家恐怖主義行為，無疑徒增俄烏展開和談的難度，且基輔的西方盟友對此保持沉默，正淪為這種國際恐怖主義的幫凶。

對於俄美關係，他表示，俄方主張兩國全面恢復關係，但這仍取決於美方；包含情報單位的兩國相關單位均保持聯繫。

烏克蘭總統澤倫斯基三日則在基輔說，美國中東特使威科夫與總統川普女婿庫許納即將訪問莫斯科及基輔，推動停戰談判。

澤倫斯基則在三日夜間的例行視訊談話表示，「我們期待在基輔見到美國總統的代表；他們將在莫斯科與基輔舉行會談。未來幾天我們可望和他們會面。這很重要，美國的持續積極參與很重要」。

俄國塔斯社四日也報導，自五至六日，威科夫、庫許將先後訪問俄烏首都。兩人上次訪問莫斯科是今年一月，有與普亭會面，但尚未以川普代表的身分訪問基輔。

川普也在英媒「ＧＢ新聞台」三日播出的專訪表明，「我只是希望看到這一切結束。我認為，我們會辦到」。川普二日也提到，當普亭準備好達成俄烏和平協議時，「我希望和普亭舉行峰會」。

不過，空戰部分，俄烏持續互襲。地方官員四日說，俄國無人機徹夜空襲烏克蘭，造成至少三人喪生；烏克蘭無人機則空襲俄國的黑海度假勝地索契市及附近的錫里烏斯地區，導致一座油庫失火。

雖然普亭在論壇說，俄烏戰爭前線的俄軍「每天都在推進」；但外界咸認為，烏東和烏南戰事仍陷入膠著。