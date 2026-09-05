嗆刺殺總統 菲對副總統發逮捕令

菲律賓法院四日對副總統薩拉．杜特蒂涉嫌恐嚇刺殺總統馬可仕發出逮捕令。菲律賓前總統杜特蒂長女薩拉的律師團表明，她將窮盡法律救濟途徑。

菲律賓總統一任六年、不得連任。馬、薩在二○二二年五月舉行的總統大選聯手，均以壓倒性票數當選。根據菲律賓民調機構「OCTA研究」八月十二日發布的調查結果，若薩拉和馬可仕胞姊、菲律賓參議員艾米．馬可仕搭檔參選正副總統，可獲四成二受訪者支持。艾米雖是馬可仕姊姊，但也是薩拉密友；若菲東的那牙市市長羅貝多與參議員杜爾弗搭檔，則可獲四成五支持。

薩拉二月宣布，將角逐預定後年五月舉行的總統大選。她八月被控三項「重大脅迫罪」出於她前年十一月廿二日深夜在一場視訊記者會聲稱，若自己先遭殺害，她已僱殺手暗殺馬可仕夫妻與時任菲律賓眾議院議長、馬可仕表弟羅慕德斯。

上述涉嫌暗殺的威脅，是菲律賓參議院對她進行彈劾審判的核心關鍵，這是菲律賓史上首次對現任副總統進行彈劾審判；若被判有罪，她將被免職且終身不得參政。

菲律賓刑法規定，重大脅迫罪一旦有罪定讞，最高可判處六個月有期徒刑。菲律賓司法部發言人馬蒂內茲四日證實，大馬尼拉地區奎松市的地方法院已對薩拉核發逮捕令，且該法院已駁回暫緩執行該逮捕令的聲請。