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巴基斯坦前駐美大使：美恐怕已放棄遏制中國 卻沒有通知盟友

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
中國國家主席習近平(左)預計本月下旬訪問華府，與美國總統川普（右）會談。路透
中國國家主席習近平(左)預計本月下旬訪問華府，與美國總統川普（右）會談。路透

巴基斯坦前駐美大使侯賽因．哈卡尼與美國哈德遜研究所高級研究員阿帕娜．潘德共同撰寫的一篇文章認為，美國正逐漸遠離近年在亞太地區參與的安全架構，因此可能放棄遏制中國的戰略。

兩人在「國家利益」雜誌撰寫的一篇題為「白宮在沒有與盟友進行太多辯論或磋商的情況下，對美國的對華戰略進行了重大調整」的文章指，過去幾年，美國總統和其他官員一直在談論美國外交和國家安全政策的「亞洲再平衡」 ，旨在限制中國日益增長的影響力。川普第一屆政府將擴大美國存在並遏制中國的區域定義為「印太地區」。

文章說，但如今，川普政府似乎正在逐步瓦解為此目的而建立的安全架構。儘管沒有明說，美國似乎正在將其重心從印太地區轉移開來，甚至可能放棄了遏制中國的想法，轉而採取經濟手段。

文章指，位於夏威夷的聯合作戰司令部於二○一八年更名為美國印太司令部，並於二○二六年六月更名為美國太平洋司令部，這標誌著其防禦職能比先前設想的更為有限。由澳洲、日本、印度和美國組成的「四方安全對話」（Quad）原本旨在成為亞洲版的北約核心，但在美國政府看來，其重要性已基本喪失。

該文提到，今年八月，美國國防部負責政策的副部長柯伯吉在馬尼拉發表講話時暗示，美國的印太野心可能只是「高談闊論的抽象概念和對永久單極格局的舒適幻想」。

文章指，第二屆川普政府已經推翻了第一屆川普政府的路線。六年前，時任總統川普將中國列為「主要威脅」。時任國防部政策副部長科林．卡爾在二○二一年進一步定義：「中國是唯一一個能夠在經濟、技術、政治和軍事上對美國構成系統性挑戰的國家。」

而現任川普政府似乎並未將該地區視為主要競爭區域，而只是將其視為美國與中國競爭的另一個領域。本屆政府並未特別強調中國對美國的威脅，這或許並非壞事，但這相當於一項關鍵政策的轉變，卻沒有事先通知盟友，也沒有向美國民眾解釋。

巴基斯坦 川普 印太地區 亞太 白宮 習近平 北約

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