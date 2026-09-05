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為習近平訪美鋪路...美貿易代表：美中擬公布農貿新安排 對彼此前景樂觀

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美國貿易代表葛里爾。美聯社
美國貿易代表葛里爾。美聯社

大陸國家主席習近平本月下旬可望訪問美國。美國貿易代表葛里爾三日透露，習近平訪美期間，美中兩國預計公布農業貿易及相關非關稅壁壘方面的新安排。北京方面昨對此表示，沒有可提供的訊息。

路透報導，葛里爾接受福斯新聞節目訪問時說，美國無意與中國達成一項龐大而全面的貿易協議，而是希望管控好雙邊關係。他還說，「習近平到訪時，我們預計雙方可能就農業及相關非關稅壁壘作出更多宣布，以促進美國農產品對華銷售」。

大陸外交發言人郭嘉昆昨日在例行記者會上回應媒體詢問時則說，「關於你提到的具體問題，我這邊沒有可以提供的訊息。中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢」。

另據南華早報，葛里爾也對習近平訪美前的美中關係表示「樂觀」，指中國非常希望建立穩定關係，「他們用的詞就是『穩定』。我們也支持這一點。」今年五月美國總統川普訪問北京並與習近平會談後，兩國宣布成立貿易委員會和投資委員會，葛里爾稱，預計在美中貿易委員會方面也會取得一些成果。

五月川習會後，根據白宮公布的事實清單，中國承諾將在二○二六年至二○二八年期間，每年至少採購一七○億美元美國農產品，且這一規模不包含中國在去年十月已承諾的黃豆採購協議。中國承諾在二○二六年至二○二八年期間每年採購至少二五○○萬噸美國黃豆。

彭博八月初曾報導，大陸在二○二六／二七銷售年度的黃豆總採購量已達六百萬噸，約完成年度採購目標的四分之一。

路透曾分析，若大陸落實這一七○億美元的農產進口承諾，加上先前的黃豆進口承諾，大陸今年對美的農產進口額將上看二八○億到三百億美元，遠高於去年的八十億、前年的二四○億，但並未超越二○二二年的三八○億美元。若要達成此承諾，中國必須大幅提高其對美國穀麥、飼料、肉品、棉料與木材的進口量，這也意味著中國必須重新分配上述貨品的進口來源比重。

葛里爾 訪美 美中 習近平 川普 北京 美中關係 貿易協議

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