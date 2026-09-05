美貿易代表透露川習會走向 美中將談農業貿易新安排

大陸國家主席習近平9月下旬可望訪問美國。美國貿易代表葛里爾透露，習近平訪美期間，美中兩國預計公布農業貿易及相關非關稅壁壘方面的新安排。北京方面昨（4）日對此表示，沒有可提供的訊息。

路透報導，葛里爾接受福斯新聞節目訪問時說，美國無意與中國大陸達成一項龐大而全面的貿易協議，而是希望管控好雙邊關係。他還說，「習近平到訪時，我們預計雙方可能就農業及相關非關稅壁壘作出更多宣布，以促進美國農產品對華銷售」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨日在例行記者會上回應媒體詢問時則說，「關於你提到的具體問題，我沒有可以提供的信息。中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢」。

另據南華早報，葛里爾也對習近平訪美前的美中關係表示「樂觀」，指中國非常希望建立穩定的關係，「他們用的詞就是『穩定』。我們也支持這一點。」今年5月美國總統川普訪問北京並與習近平會談後，兩國宣布成立貿易委員會和投資委員會，葛里爾稱，預計在美中貿易委員會方面也會取得一些成果。

聯合早報報導，美國總統川普今年5月訪中後，習近平預計9月24日訪美。今年以來，中美關係逐步回暖，但雙方在貿易等領域仍存在分歧。