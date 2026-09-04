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太平洋島國論壇領袖會議公報僅關切中射彈 未譴責也未達成一致決

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為帛琉總統惠恕仁3日在該國科羅舉行的太平洋島國論壇領袖會議閉幕式致詞。法新社
圖為帛琉總統惠恕仁3日在該國科羅舉行的太平洋島國論壇領袖會議閉幕式致詞。法新社

今年在帛琉舉行的太平洋島國論壇（PIF）領袖會議3日閉幕。同日深夜發布的聯合公報雖「關切」中國大陸射彈，但主要屬象徵性表態，且PIF成員未能就「譴責」中方相關行為達成一致。

該公報由帛琉總統惠恕仁在記者會宣讀，除了譴責中國朝該地區海域試射飛彈，並要求所有試射洲際彈道飛彈（ICBM）的國家，都應提前至少24小時通知，以確保透明度、讓各方安心。

該公報獲PIF18個成員的17個同意，瑙埃羅（舊稱諾魯，7月宣布更名）則不同意。瑙埃羅前年1月再次與我斷交，轉而和北京復交。

美聯社4日報導，PIF成員能否對中國7月試射1枚攜帶啞彈的ICBM一致同意譴責，被部分人士視為1個試金石，檢視美中近年在該地區角力，究竟如何影響太平洋島國內部關係。近年和中國關係升溫的瑙埃羅對該公報持異議；吉里巴斯則在為期1天的閉門領袖會議，完全沒派代表與會。

澳洲能源部長波溫坦言，絕大多數與會國家表達立場，有1、2國立場不同，這完全合理；即使不是所有國家意見一致，絕大多數國會仍可表達非常明確且強烈的立場，這很清楚。

太平洋島國論壇 惠恕仁 帛琉

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