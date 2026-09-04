葉門青年運動與政府軍爆近年最致命衝突 至少129死

有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」昨天向戰略要地曼德海峽推進，與沙烏地阿拉伯支持的政府軍爆發近年來最致命衝突，至少129人喪生。

法新社根據各方消息統計，迄今死亡人數攀升至129人。

一名葉門軍方官員告訴法新社，他麾下有66人陣亡；接近青年運動（Houthi）的醫療及軍事消息人士則透露，至少62名青年運動武裝分子喪命。另一名醫療消息人士說，還有1名平民身亡。

戰事於昨天爆發。青年運動發動地面攻勢，並在沿海地區附近發射火箭彈與無人機，爭奪位在紅海南端入口、連接亞丁灣的狹窄區域曼德海峽（Bab al-Mandab）的控制權。

青年運動近幾週一再襲擊沙烏地在紅海的船隻。在伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），使波斯灣出口運輸幾乎停擺後，紅海已成為石油出口的替代航線。

自從以哈戰爭2023年爆發以來，青年運動持續攻擊紅海船舶，如今更試圖鞏固他們對這條全球最繁忙航道之一的控制權。

軍方消息人士告訴法新社，青年運動的攻勢目標在於切斷葉門政府所掌控、已遭砲火攻擊數週的港市莫加（Mokha）與外界的聯繫，同時向鄰近曼德海峽的地區推進。

一名軍方消息人士和一名塔伊茲省（Taiz）官員指出，青年運動已占領數處高地，可俯瞰紅海附近的政府軍陣地、濱海城鎮霍卡（Khokha）與更內陸的塔伊茲市。

他們表示，青年運動可從這些制高點襲擊船隻。