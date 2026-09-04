從結盟到決裂…菲副總統涉威脅刺殺遭拘捕 再現馬可仕、杜特蒂家族恩怨

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂因涉嫌對總統小馬可仕及其家人發出刺殺威脅，今天遭法院發出拘捕令。昔日攜手競選的兩大家族從結盟到決裂的恩怨情仇，再次浮上檯面。

此案源起於薩拉（Sara Duterte）2024年11月一場視訊記者會。當時她表示自己面臨生命威脅，已交代一名人士，一旦自己遭遇不測，就去刺殺小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）夫婦和時任眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）。

菲律賓司法部8月時以3項重大威脅罪起訴薩拉，奎松市地方法院今天發布逮捕令。

這場政治風暴背後，是一段不到4年就從合作走向決裂的政治聯盟。

馬可仕家族是菲律賓北方政治勢力代表，杜特蒂家族則長期雄據南部，特別是納卯市（DavaoCity）。2022年的總統大選，小馬可仕與薩拉搭檔角逐總統與副總統職位，堪稱是強強聯手，既整合地方競選機器，又吸納兩家族在各自勢力範圍擁有的高人氣。

兩人組成「聯合陣營」（UniTeam），以終結政治分裂、推動團結為口號。小馬可仕支持續推時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的「掃毒戰」，但做法可能不同，並反對國際刑事法院（ICC）介入調查「掃毒戰」。

在菲律賓的選舉制度下，正副總統是由人民分開投票選出。2022年5月大選投票，小馬可仕、薩拉以壓倒性票數當選總統、副總統。

然而，政治觀察人士指出，兩家族的結盟從一開始就只是為求勝選而組成，而非理念一致的政治團隊，選後雙方自然會有不同利益和目標，裂痕終會浮現。

小馬可仕上任後，薩拉曾表態希望擔任國防部長，但最後被安排擔任教育部長。外界認為，這項人事安排已反映出，兩家族之間的政治盤算並不完全一致。

這樣的分歧又因眾議院領導層人事之爭而加劇，小馬可仕的表弟羅慕德斯成為眾議院議長之後，眾議院開始調查薩拉辦公室的機密經費流向。

在外交與安全領域方面，小馬可仕一甩前總統杜特蒂的「親中遠美」路線，逐步強化與美國的軍事合作，兩家族的裂痕繼續加深。

到了2024年6月，薩拉辭去教育部長職務，正式退出小馬可仕內閣，政治衝突白熱化；同年12月，薩拉遭到多個民間團體提出的彈劾請願。

2025年3月11日，菲律賓政府配合國際刑警組織（INTERPOL）的請求逮捕杜特蒂，並將他押送荷蘭海牙，為「掃毒戰」接受國際刑事法院（ICC）審判，兩大家族的關係至此徹底決裂。

政治觀察人士當時告訴中央社，在這樣的情況下，2028年的總統大選對兩家族而言，已不只是一般的政治競爭，而是「生存之戰」。

今年2月，再有民團向眾議院提出彈劾薩拉的訴狀，眾議院5月表決通過，將彈劾案送上參議院，現由參議院轉為「彈劾法院」審理。

即使民調顯示薩拉仍擁有頗高的民意支持度，但她因同時面對彈劾程序以及涉嫌恐嚇刺殺總統的刑事案件，身陷困境。法界人士說，不論是被彈劾成功或是恐嚇罪名成立，都將導致她失去2028年競選總統的資格。

馬可仕與杜特蒂兩大家族，已從合作夥伴轉為生存競爭者。昔日的政治結盟是兩大家族攜手問鼎政權的起點，而政治決裂後的局勢發展，也將決定2028年誰能入主馬拉坎南宮。