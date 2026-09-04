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以色列稱奪下真主黨戰略高地 重申不會自黎巴嫩南部撤軍

中央社／ 耶路撒冷4日綜合外電報導

以色列國防部長卡茲今天稱讚以軍從黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨手中奪下黎巴嫩南部一處戰略高地，令以色列在當地維安區獲得鞏固。他並強調以色列部隊不會從這塊區域撤離。

法新社報導，卡茲（Israel Katz）在聲明中表示：「奪下阿里塔赫（Ali Taher）山脊，代表在黎巴嫩南部維安區取得控制的階段完成。」

根據以色列說法，受到伊朗支持的真主黨（Hezbollah）利用這個戰略制高點對以色列目標開火，並在當地打造1個廣大地道網將指揮構造設於其中。

卡茲表示，以色列軍方「如今將完成隧道清理，並準備以適當戰術方式守住這座山脊，以防敵軍在這片區域重新集結」。

卡茲還說，除非真主黨在黎巴嫩全境解除武裝，以及以色列北部加利利（Galilee）地區居民面臨的威脅獲得解除，否則以色列不會從其在黎巴嫩南部的維安區撤軍。

卡茲表示，他與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）將維持對黎巴嫩議題採取「明確且不可妥協的立場」。以色列將在10月27日舉行大選，尼坦雅胡面臨選情緊繃。

美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗擊斃其最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）並開啟中東戰爭後，真主黨在3月初朝以色列發射火箭彈作為報復，雙方展開交戰，以色列數度空襲並進行地面入侵。

6月美國和伊朗簽署理解備忘錄（MOU），同時以色列和黎巴嫩政府達成框架協議後，以色列和真主黨的衝突一度緩和。然而近來美伊協議搖搖欲墜，美軍更在本週恢復對伊朗的打擊。

以色列 黎巴嫩 真主黨

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