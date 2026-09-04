阿根廷再提福克蘭群島主權爭議 英國：群島是我們的

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）3日攜全體內閣官員向全國民眾發表電視談話，重申阿根廷對馬維納斯群島（英國稱為福克蘭群島）的主權，並揚言制裁未經阿根廷政府同意，即在群島周邊開採石油等天然資源的外國企業。

英國首相府回應中央社提問時，呼應外交大臣米勒班（Ed Miliband）今天稍早在社群媒體X的貼文內容。

米勒班表示，英國對福克蘭群島（Falkland Islands）的立場「堅定不移」。福克蘭群島「屬於英國，且將繼續如此，因為這是當地民眾壓倒性的立場」。

米勒班指出，群島住民的自決權「至高無上，且根植於國際法」，英國政府將「堅決捍衛這項（自決）權利」。

國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）也透過X發文表示，相較於福克蘭群島本身，米雷伊的發言與阿根廷國內政治的關聯較大。

斯特里廷重申英國官方立場，指出福克蘭群島之所以屬於英國，正是因為群島住民「選擇成為英國人」。英國政府對福克蘭群島的承諾「絕不動搖」。

將在明年10月面臨總統大選考驗、爭取連任，民調卻因為經濟施政表現欠佳、官員貪腐等問題而陷入低迷的米雷伊，自今年夏季世界盃足球賽以來，持續針對福克蘭群島主權爭議升高外交動作與政治語言。

福克蘭群島目前是英屬海外領土（British OverseasTerritory）。2013年，居民多為英國背景的福克蘭群島舉行公投，題目為「你是否希望福克蘭群島保持其作為英國海外領土的現有政治地位」。在投票率超過9成的情況下，高達99.8%票數支持福克蘭群島維持現有政治地位。

英國於19世紀在福克蘭群島確立長期實質管轄，但阿根廷至今未放棄對群島的主權主張，並稱福克蘭群島為馬維納斯群島（Islas Malvinas）。

阿根廷曾於1982年入侵群島，英國派兵反擊，史稱福克蘭戰爭（Falklands War）。戰事以阿根廷投降作結。發動入侵前，當時的阿根廷政府在國內政治也面臨民意支持度下滑的挑戰。

米雷伊3日重申，馬維納斯群島（福克蘭群島）屬於阿根廷，卻被「奪走」、持續被英國「占領」。

他稱英國「正在衰落」，在移民問題、人口結構、經濟發展等領域遭遇難以解決的「多重危機」；相較之下，阿根廷「蒸蒸日上」、「終將取得勝利」。

米雷伊呼籲阿根廷民眾向國際展現「統一戰線」。他形容馬維納斯群島是攸關國族認同、應當超越任何政治分歧的「神聖」議題。

相較於米雷伊過往與福克蘭群島有關的發言和行動，3日特別引發國際關注的新發展是，他預告數項行政命令，包括將頒布緊急命令，以擴大阿根廷國防支出，並將優先強化福克蘭群島周邊的海軍基地建設。相關措施在厲行「撙節」的米雷伊政府堪稱異數。

此外，米雷伊預告將加速運用法規，對在福克蘭群島周邊鑽探開採石油等天然資源、以及提供運輸物流等相關服務的企業實施制裁。

由以色列方主導，以色列企業Navitas Petroleum和英國企業Rockhopper Exploration正在北福克蘭盆地（North Falkland Basin）水域合作開採石油。

按規劃，鑽井工程將於未來幾個月內展開，石油供應最快於2028年開始。然而，米雷伊3日在電視談話點名這項開採計畫後，Rockhopper Exploration的股價今天上午在倫敦股市一度下跌10%。

米雷伊主張，相關天然資源開發計畫違反聯合國的呼籲，即在福克蘭群島主權爭議未獲徹底解決之前，阿根廷與英國雙方皆應停止在周邊水域採取「單方面行動」。

此外，米雷伊稱「國際社會的風向正在轉變」、這個轉變對阿根廷有利，而美國政府過往在福克蘭群島主權議題所採取對英國有利的立場也正在動搖。

福克蘭戰爭結束以來，美國官方立場為承認英國政府對群島的實質控制與治理，但未就主權歸屬採取明確立場。

美國總統川普（Donald Trump）3日接受右翼色彩鮮明的英國GB新聞台（GB News）採訪時，被詢問一旦阿根廷採取具體行動試圖奪回福克蘭群島，美國是否會出手協助英國。

川普回應，美國今年2月對伊朗發動軍事行動時，「英國沒有出手幫助我」。