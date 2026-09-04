敏昂萊訪越南盼破外交孤立 越方重申東協和平五共識

緬甸軍政府領導人敏昂萊4日訪問越南，深化兩國經貿合作。此行是他近期接連出訪東協的外交攻勢之一，盼透過雙邊關係突破國際孤立，尋求執政合法性。越方重申落實東協的「五點共識」及緬甸的「五點路線」，和平解決內戰。

緬甸軍方支持的政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）以緬甸總統身分4日中午抵達越南，進行為期3天的訪問，與越南共產黨總書記蘇林（Tô Lâm）等領導人會面。

此外，他也將和越南電信、國防和汽車公司等舉行會晤，加強經濟合作，並於2026年緬越商業論壇致詞。

2017年，越緬兩國將關係提升為全面合作關係，去年為兩國建交50週年。西貢解放日報（SGGP）今天指出，經貿合作是兩國關係一大重點。2026年上半年，雙邊貿易額達3.36億美元，較2025年同期成長26%。

越南是緬甸第7大外國投資來源國，在緬甸擁有107個有效投資項目，註冊資本總額超過14億美元，主要集中在電信、銀行、房地產、建築、工業製造和農業領域。兩國經濟高度互補，越南企業擁有優勢，合作符合緬甸的社會經濟發展需求。

路透社4日報導，敏昂萊此行目的是尋求更大合法性，盼重新融入地區事務。自今年4月宣誓就任總統以來，敏昂萊積極走訪各國的策略引發關注。他企圖以外交活動力度強化形象，希望吸引外國投資，也努力「正常化」與東南亞國家關係。

敏昂萊7月出訪寮國，8月初對泰國展開2天的正式訪問。據柬埔寨參議院發言人謝天龍（Chea Thyrith）表示，敏昂萊預計9月11日造訪柬國。除東協國家外，敏昂萊近期也出訪了印度、中國、哈薩克、俄羅斯與白俄羅斯。

自2021年2月時任陸軍總司令的敏昂萊推翻翁山蘇姬政府引發內戰，東協拒絕承認軍政府統治，與東協關係也持續惡化，甚至因未能遵守東協2021年4月通過的緬甸和平計畫而被禁止參加東協高級別峰會。

敏昂萊近期頻繁與中南半島鄰國進行雙邊互訪，被外界視為試圖繞過東協整體的集體限制，透過各別接觸來逐步恢復其在區域的外交地位。

彭博社指出，敏昂萊經歷多年外交孤立後接連出訪越南等國，「顯示東協成員國間的分歧正在加劇，一些鄰國已開始正式接待敏昂萊進行國是訪問」。

擔任今年東協輪值主席國的菲律賓指出，一些成員國已表示，「現在是時候重新調整與緬甸的關係了」。

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）3日告訴彭博社，想建立新關係的原因，是如果發生內戰，就會出現難民，而他們將首當其衝。

泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）上個月針對接待緬甸領導人的決定告訴外媒：「這不是合法性問題，而是現實問題。」

然而，其他東協成員國仍希望在與緬甸關係正常化之前，落實處理緬甸問題核心框架的「五點共識」（5PC），包括立即停止暴力、與各方展開建設性對話、派駐東協特使等。然而緬甸先前拒絕了東協要求探視翁山蘇姬並釋放她的呼籲，稱這干涉該國司法程序。

越南人民報（Nhân Dân）今天報導指出，越方在會面中重申落實東協「五點共識」以及緬甸自身的「五點路線圖」。

五點路線圖是緬甸軍政府在政變後自行提出的國家重組計畫，目標是透過軍方主導的選舉來鞏固並合法化執政權。進程包括重組選舉委員會、恢復和平與全面停火、舉行大選交付政權。

東協的五點共識與軍政府的五點路線在部分核心有所矛盾，例如前者要求與反對派對話，後者則拒絕，並企圖跳過東協特使監督，透過軍方舉辦的選舉來終結內戰。

越南官方選擇「雙軌並進」的態度，一方面維持東協成員國支持五點共識的集體立場，另一方面也對緬甸軍政府自身的路線圖給予務實的對話空間。

然而，隨著東協對緬甸政治孤立的鬆動，東協五點共識的內涵與執行方式，恐怕會有所調整。