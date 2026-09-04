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賽普勒斯外海渡輪翻覆增至12死 仍有16人失蹤
賽普勒斯北方外海日前發生渡輪翻覆事故。官員表示，救難人員今天再發現兩具女性遺體，使得死亡人數上升至12人，仍有16人下落不明。
法新社報導，渡輪FiloJet號於8月30日中午從地中海東部這個分裂島嶼北岸的基里尼亞港（Kyrenia）出發後不久即翻覆，當時船上共有267人。
救難人員成功救起239人，初步統計有8人罹難、20人失蹤。官員表示，相信失蹤者隨船沉入海中。
北賽普勒斯土耳其共和國（北賽）有關當局表示，經不分晝夜持續搜救，已經再發現4具遺體，包括今天上午尋獲的兩人，死亡人數因此增至12人。土耳其是唯一承認北賽的國家。
目前調查人員仍無法取出應能釐清事故原因的該渡輪航程資料記錄儀（VDR，即「黑盒子」）。
船長與另外8人被控過失殺人，8月31日遭到裁定羈押，昨天再度移送基里尼亞法院出庭。
媒體報導，警方調查人員在審訊時指出，若船長於船隻進水時降低速度並且小心回港，這場災難原可避免。
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