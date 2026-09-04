打破義大利「短命內閣」魔咒 總理梅洛尼執政1413天創紀錄

義大利首位女性總理梅洛尼領導的內閣，今天正式成為義大利共和國史上最長壽政府。她在臉書（facebook）發文指出，懷著感恩心情和強烈責任感迎接此刻，「穩定並非值得炫耀的紀錄，是國家得以規劃、決策、履行承諾並贏得尊重的前提。」

截至9月4日，梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右派聯盟政府已連續執政達1413天，超越前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）在2001至2005年間創下的1412天執政紀錄，打破義大利長期以來的「短命內閣」魔咒。

第二次世界大戰結束以來，義大利已歷經近70次政府更迭，內閣平均壽命大約只有14個月。二戰後最短命內閣是1954年的總理范法尼（Amintore Fanfani），執政只持續了22天。梅洛尼前任總理德拉吉（MarioDraghi）領導政府的任期是617天。

梅洛尼細數，近年義大利政府致力增加就業、降低失業率、扶持家庭和企業、加強安全、誠信管理公共財政，重塑義大利在國際舞台上的地位與信譽，努力已初見成效，但還有許多要做。

梅洛尼強調，「這份穩定並非個人功勞，是團結一致、共同執政4年的成果。我們秉持共同願景，攜手並肩不為敵，而是為了實現義大利的願景。」

梅洛尼這番呼籲團結的喊話，背景是近日義大利右派內部正面臨史上最大分裂危機，恐衝擊右派執政聯盟穩定性。

目前執政聯盟由梅洛尼領導的義大利兄弟黨（FDI），以及兩位副總理領導的聯盟黨（LEGA）、義大利力量黨（Forza Italia）組成。義大利前陸軍將領、現任歐洲議會議員瓦納奇（Roberto Vannacci）今年2月從聯盟黨出走，另創極右翼的「國家未來」黨（Futuro Nazionale），快速崛起顛覆右派政黨版圖。

義大利最新民調顯示，瓦納奇的「國家未來」黨支持率一度突破7.5%，不僅徹底壓過老東家聯盟黨（5.7%），甚至超越「義大利力量黨」（7.1%）。

梅洛尼貼文強調，她認為迄今義大利史上任期最長的3屆政府都是中右翼領導，這絕非偶然，「穩定基石在於執政聯盟擁有共同價值觀、目標和國家願景，而非僅僅為了阻止他人執政。」

梅洛尼在文中宣告，明年將再度參選總理。她表示，她不會將義大利人民自2022年起賦予的信任視為理所當然，明年她將帶著已完成與尚待完成的工作，以及對未來的展望，再次回到市民面前，「屆時人民將再次決定我們是否值得繼續走這條路。」

根據義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，義大利明年舉行大選的時間點，目前推估最有可能落在4/18、5/23或5/30。不過也有執政聯盟希望推遲到10月再舉行，以等待攪動右派陣營布局的「瓦納奇現象」退燒。

晚郵報引據消息來源指出，梅洛尼似乎對秋季投票抱持懷疑態度，她不想拖到最後幾個月，給人留下勉強維持執政的形象，梅洛尼傾向相信明年春季舉行投票是最佳選擇，並正考慮推動國會大選與地方選舉合併舉行。