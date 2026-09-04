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美航艦林肯號停靠泰國 2水兵在巴達雅酒後打架遭送回艦上

中央社／ 曼谷4日綜合外電報導
泰國警方今天表示，暫時停靠在泰國觀光大城巴達雅（Pattaya）附近林差曼港的美國航空母艦林肯號，有2名水兵在巴達雅發生酒後衝突，已被送回艦上。 美聯社
泰國警方今天表示，暫時停靠在泰國觀光大城巴達雅（Pattaya）附近林差曼港的美國航空母艦林肯號，有2名水兵在巴達雅發生酒後衝突，已被送回艦上。 美聯社

泰國警方今天表示，暫時停靠在泰國觀光大城巴達雅（Pattaya）附近林差曼港的美國航空母艦林肯號，有2名水兵在巴達雅發生酒後衝突，已被送回艦上。

巴達雅市警察局長安尼克（Anek Srathongyoo）告訴法新社，警方昨天凌晨接獲通報，在巴達雅夜生活鬧區步行街（Walking Street）附近有美國水兵發生「小規模扭打」。

他表示：「這些水兵喝醉了，他們打鬥並發出很大噪音。」不過他說這只是件「小事」，當地居民之所以報警，單純是為了防止事態擴大。

安尼克還說，這2名身分未公開的美國水兵並未面臨任何控訴，「他們未違反任何泰國法律」，美國海軍已將兩人帶回艦上。

林肯號（USS Abraham Lincoln）是在海上執勤280多天後，終於停靠林差曼港（Laem Chabang）。由於先前有媒體報導艦上生活環境惡化，包括出現食物短缺、管線破損及人員心理健康危機等問題，因此這次靠港吸引全球媒體關注。

林肯號的靠港，也讓巴達雅這座以夜生活及性觀光聞名、深受外國遊客喜愛的泰國度假城市，成為目光聚集焦點。

儘管林肯號在中東的任務已由美軍另一艘航艦華盛頓號（USS George Washington）接手，但艦上傳出的問題，已引發外界更多批評美國總統川普（DonaldTrump）遲未結束對伊朗戰爭的聲浪。

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