菲律賓副總統薩拉．杜特蒂涉恐嚇刺殺總統 法院發逮捕令

菲律賓法院今天針對副總統薩拉．杜特蒂涉嫌恐嚇刺殺總統發出逮捕令。薩拉．杜特蒂的辯護團隊則表示，她將「行使所有法律救濟途徑」。

法新社報導，薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）上個月被控「重大脅迫罪」，源於她在一場深夜記者會中聲稱，如果自己先遭到殺害，她已雇用殺手去刺殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）、第一夫人以及她曾任國會議員的表弟。

這起涉嫌暗殺的威脅也是目前參議院對她進行彈劾審判的核心關鍵，若被判有罪，她將被免職並終身不得參政。

根據菲律賓刑法，該罪名若遭定罪，可判處最高6個月有期徒刑。

司法部發言人馬蒂內茲（Polo Martinez）證實法院已核發逮捕令，並指出大馬尼拉地區奎松市（QuezonCity）的一所法院已駁回延緩執行逮捕令的聲請。