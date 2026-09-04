快訊

林書煒21歲女兒曝光！蔡中泠美貌撞臉媽媽 早稻田學霸身分也被起底

周日水氣略減！科羅旺颱風發威到周末 下周迎今年首波東北季風

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂涉恐嚇刺殺總統 法院發逮捕令

中央社／ 馬尼拉4日綜合外電報導
菲律賓法院今天針對副總統薩拉．杜特蒂涉嫌恐嚇刺殺總統發出逮捕令。 美聯社
菲律賓法院今天針對副總統薩拉．杜特蒂涉嫌恐嚇刺殺總統發出逮捕令。 美聯社

菲律賓法院今天針對副總統薩拉．杜特蒂涉嫌恐嚇刺殺總統發出逮捕令。薩拉．杜特蒂的辯護團隊則表示，她將「行使所有法律救濟途徑」。

法新社報導，薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）上個月被控「重大脅迫罪」，源於她在一場深夜記者會中聲稱，如果自己先遭到殺害，她已雇用殺手去刺殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）、第一夫人以及她曾任國會議員的表弟。

這起涉嫌暗殺的威脅也是目前參議院對她進行彈劾審判的核心關鍵，若被判有罪，她將被免職並終身不得參政。

根據菲律賓刑法，該罪名若遭定罪，可判處最高6個月有期徒刑。

司法部發言人馬蒂內茲（Polo Martinez）證實法院已核發逮捕令，並指出大馬尼拉地區奎松市（QuezonCity）的一所法院已駁回延緩執行逮捕令的聲請。

杜特蒂 恐嚇 菲律賓 小馬可仕

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

在陸受託支解烹屍卻不用再關 簡男判2年免執行法院揭關鍵理由

嗆殺賴清德住精神病院6月裁定再延6月 法官：怕有無法挽回的結果

聯合報社論／司法淪為綠營助選工具，豈止自甘墮落

川普限縮出生公民權再受挫 美法官阻止新令實施

相關新聞

美航艦林肯號停靠泰國 2水兵在巴達雅酒後打架遭送回艦上

泰國警方今天表示，暫時停靠在泰國觀光大城巴達雅（Pattaya）附近林差曼港的美國航空母艦林肯號，有2名水兵在巴達雅發生...

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂涉恐嚇刺殺總統 法院發逮捕令

菲律賓法院今天針對副總統薩拉．杜特蒂涉嫌恐嚇刺殺總統發出逮捕令。薩拉．杜特蒂的辯護團隊則表示，她將「行使所有法律救濟途徑...

自衛隊現人力荒…外界籲僱用外國人解決缺口 日防衛相：不考慮

日本防衛大臣小泉進次郎今天在記者會上表示，為確保自衛隊人力，不考慮任用外國人，今後仍將把自衛隊報考資格限定為持有日本國籍...

召喚東德懷舊！德國極右翼AfD的「Simson」輕型摩托車造勢，如何贏得德東選民支持

德國極右翼政黨AfD以東德輕型摩托車品牌Simson，作為爭取德國東部地區選票的重要工具。而在Simson所喚起的東德懷舊情感背後，則隱含著前東德地區在兩德統一後所歷經的挫折感，及AfD運用二元化對立的政治語言，試圖爭取支持的競選策略。

劍指中國 無人機最高100%關稅生效 台日韓課15%

美國對無人機課徵的新關稅3日正式生效，重量超過25公斤或使用熱成像技術的無人機適用100%關稅，主要針對中國產品，較小型無人機則適用25%關稅。此舉延續川普政府長期以來遏制中國無人機產業並促進美國國內製造的政策，但批評者表示，美國國內無人機產業無法填補需求缺口，政府突然改變政策弊大於利。

「林肯號」靠泰休整5天 官兵禁日落後到艷舞酒吧 也禁去藥局

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦在支援美伊戰爭、執行海上封鎖與作戰任務後，於2日駛入泰國東部春武里府的林查班港（Laem Chabang），讓已286天未踏上陸地的約5000名官兵展開為期5天的靠港休整。經歷長期部署，林肯號艦體出現大片鏽蝕斑塊，艦長基勒（Dan Keeler）形容航艦「看起來就像停車場裡的一輛髒車」。官兵下船後對重返陸地感到無比期待，水兵布里斯（Breese）直呼：「現在感覺很不真實，就像在做夢一樣。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。