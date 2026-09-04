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德國接連發生疑似蓄意破壞電網事件 警方提高警戒

中央社／ 法蘭克福4日綜合外電報導

德國境內電力設施接連發生疑似遭破壞事件，警方今天在北部甘德克塞封鎖1座變電站，西部多馬根也發生企圖讓電網設施短路的事件。德國本週稍早已發生2起類似事件，使當局對關鍵基礎設施的安全戒備升高。

德國「畫報」（Bild）引述當地警方說法報導，西部北萊茵－西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）多馬根（Dormagen）疑似有人企圖讓1處電網設施短路。警方已收到1封自稱犯案者的信件。

另外，「畫報」及其他地方媒體報導，北部甘德克塞（Ganderkesee）警方今天因發現可疑情況，封鎖1座變電站。

北德廣播公司（NDR）引述警方發言人說法報導，警方人員在夜間發現異常情況，因而介入處理，但未進一步說明詳情。這名發言人表示，事件並未對民眾造成危險。

德國本週稍早已發生2起疑似破壞事件。當局正在調查北萊茵－西發利亞邦貝格海姆（Bergheim）1座變電站遭破壞的案件，導致總裝置容量4200MW的褐煤發電廠機組暫時離線。

另一起事件發生在東部布蘭登堡邦（Brandenburg）最重要的高壓電節點之一，裝載導電材料的裝置導致電力線路受損。

德國 電力 基礎設施

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