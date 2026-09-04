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闖專屬經濟區逾3周 菲律賓控大陸調查船無研究許可

中央社／ 馬尼拉4日專電

菲律賓海岸防衛隊（PCG）官員今天表示，中國調查船「海洋地質十號」在未經菲方許可的情況下，已在菲律賓專屬經濟區活動25天，其中約3週是在具爭議的民主礁12海里範圍內。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天在社群平台發文揭露，這艘長76公尺的中國調查船已在菲律賓專屬經濟區內活動25天，其中有3週是在民主礁（中國稱黃岩島）12海里範圍內。

塔瑞耶拉引述菲律賓外交部的說法指出，菲方並未向中國核發海洋科學研究許可，因此相關作業屬於違法。

他並質疑中方趁菲律賓遭遇颱風而難以出船攔截之際，派調查船進入民主礁海域。

塔瑞耶拉指出，「海洋地質十號」並非普通的調查船，而是由中國自然資源部附屬的廣州海洋地質調查局運作，具備鑽探能力，2023年就曾在海底進行岩心鑽探，深度達302.07公尺。

他補充，這艘研究船2021年也曾在印尼專屬經濟區範圍內的「北納土納海」（North Natuna Sea）進行長達7週的調查，期間還有中國海警船護航。

塔瑞耶拉並指控，「海洋地質十號」有時會關閉自動識別系統（AIS），企圖隱藏行蹤，但菲方仍能透過加拿大「暗船偵測系統」（Dark Vessel DetectionSystem）掌握它的動向。

截稿時，中國駐馬尼拉大使館尚未回應塔瑞耶拉的說法。

中國以歷史依據聲索南海大部分海域，菲律賓則援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）及2016年南海仲裁裁決，主張可獨享專屬經濟區的資源，雙方長年在爭議海域對峙，民主礁、仁愛暗沙、仙賓暗沙等均是近年摩擦熱點。

菲律賓安全專家曾警告，中國可能正在南海打造「戰略三角」，以強化對海域的控制。鑑於中國已在南海多處建成人工島並予軍事化，民主礁被視為中方布局的最後拼圖，因此民主礁周邊動態一直受到菲方高度關注。

今年6月，菲方發現中國在民主礁潟湖部署漂浮平台，疑似裝有天線。安全部門當時猜測，可能涉及水道測量、航道拓寬，甚至未來興建碼頭或錨泊設施，但也表示需要蒐集更多證據才能確認。

菲律賓軍方「西菲律賓海」發言人崔尼代（RoyVincent Trinidad）2025年1月曾表示，在民主礁填海及興建任何設施，是菲律賓設定的「紅線」，「沒有商量的餘地」；若這條紅線遭到侵犯，菲方將採取緊急措施因應。

菲律賓 黃岩島 海岸防衛隊

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