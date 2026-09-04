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自衛隊現人力荒…外界籲僱用外國人解決缺口 日防衛相：不考慮

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本首相高市早苗（右）和防衛大臣小泉進次郎（左）在東京舉行的自衛隊高級指揮官會議上檢閱儀仗隊。 法新社
日本首相高市早苗（右）和防衛大臣小泉進次郎（左）在東京舉行的自衛隊高級指揮官會議上檢閱儀仗隊。 法新社

日本防衛大臣小泉進次郎今天在記者會上表示，為確保自衛隊人力，不考慮任用外國人，今後仍將把自衛隊報考資格限定為持有日本國籍者。

「產經新聞」、日本時事通信社報導，防衛省、自衛隊部分資深退役人士提出建議，為了解決人手不足問題，應考慮僱用外國人，僅負責基地運營等部分業務。

此外，笹川和平財團也在2日向防衛省提出建言指出，日本人口減少造成自衛隊人力不足，為強化防衛力量人力基礎，應考慮任用外國人以解決人手短缺問題。

不過小泉進次郎對此表示，確保人才的確是重要課題，但「最優先的，無論如何還是目前在職的自衛隊員」。

他也指出，為了因應人手不足的問題，將透過新設負責協助退役自衛官就業發展的「退役自衛隊員及家屬支援廳」（暫稱）、改善現役隊員待遇，以及運用人工智慧（AI）等方式因應。

自衛隊 外國人 日本 小泉進次郎

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