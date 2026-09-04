太平洋島國關切中國試射飛彈 唯諾魯持異議

今年的太平洋島國論壇領袖峰會週四（9月3日）告一段落。據路透等媒體引述，主辦國帕勞（帛琉）的總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）3日晚間宣讀了聯合公報：「（我們）關切最近的一場洲際彈道飛彈（ICBM）試射，該飛彈在事先未充分通知的情況下，飛越了好幾個成員國的上空。」

「各國領袖呼籲所有在進行ICBM試射的國家，應該要公開透明並消除他國疑慮，比如依照國際慣例，至少提前24小時通知。」

上述段落雖未直接點名中國，但明顯是關切中國近期的舉措。今年7月初，解放軍一艘核動力潛艦曾向太平洋試射一枚飛彈。當時紐西蘭、澳洲、美國、日本和台灣都表達關切，稱中國太晚通知，而且提供的資訊不夠清楚；中國則稱，這是年度軍事訓練的「例行安排」，並沒有針對任何特定國家或目標。

此前在2024年9月，解放軍也曾向太平洋試射飛彈，那是1980年代以來的第一次。當時有分析指，中國在公海試射飛彈的做法相當罕見，意在傳達警告和威懾。

太平洋各國分歧浮上台面

值得注意的是，究竟如何應對中國在太平洋試射飛彈，太平洋各國並沒有達成共識。美聯社分析指，太平洋各國是否願意共同譴責中國試射飛彈，被部分人士視為一種「試金石」，可以看出大國在太平洋地區的地緣政治角力，多大程度動搖了太平洋小島國之間的關係。

在今年的領袖峰會上，惠恕仁指出，並非所有國家都同意聯合公報內容：「我補充一下，諾魯已表示異議。」諾魯曾是台灣的邦交國，但在2024年宣布與台灣斷交，轉而跟中國建交。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）則透露，今年論壇領袖峰會非正式會議（retreat）時，吉裡巴斯不只是領袖未到場，甚至連官員代表也完全沒有出席。一般而言，各國領袖會在非正式會議那天一起潤飾、簽署最後的聯合公報，而且通常要全體一致同意才能通過。

不過，盧克森淡化了吉裡巴斯缺席、諾魯反對所造成的影響：「我認為我們已經達到非常理想的狀態……諾魯是跟聲明切割了沒錯，但那不代表我們就不能傳達太平洋島國論壇的立場或共識。」

澳洲能源部長寶文（Chris Bowen）4日也向澳媒ABC Radio表示：「絕大多數太平洋國家傳達一種立場，但有一兩個國家表達不同觀點，這是完全合理的……不需要達成無異議一致，也還是能代表太平洋島國絕大多數國家表態，並傳達出非常強烈、明確的觀點。」

領導人缺席的國家除了吉裡巴斯，還有斐濟、瓦努阿圖（萬那杜）、薩摩亞、索羅門群島；這些國家改由其他官員代表參加。

台海兩岸陰影籠罩太平洋

8月初，斐濟曾主辦太平洋島國論壇的外長會議，當時各國未能就回應中國試射飛彈一事達成聯合聲明。

到了9月的領袖峰會，主辦國帕勞積極呼籲各國以較嚴厲的措辭批評中國試射飛彈。不過，最後的聯合公報僅使用「關切」（concern）一詞。

身為台灣少數邦交國，帕勞的態度讓中國感到不滿。3日，中國外交部發言人郭嘉昆表示：「帕勞方面反覆炒作，企圖綁架其他太平洋島國論壇成員立場，用心險惡，其圖謀不會得逞。中國堅持走和平發展道路……願同南太國家一道為維護南太地區和平穩定和發展繁榮貢獻力量。」

本週稍早，中國太平洋島國事務特使錢波還曾警告，台灣若出席太平洋島國論壇領袖峰會，將會帶來不好的「後果」。法新社消息更指，中國官員曾警告太平洋各國領袖和部長，不要參加有台灣參與的論壇活動。

台灣這次由外交部長林佳龍率團參加太平洋島國論壇。會後，林佳龍與帕勞總統惠恕仁、馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）、吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）簽署聯合聲明，強調共同維護太平洋和平。

會議期間，林佳龍也跟美國副國務卿藍道（Christopher Landau）有互動。面對中國，林佳龍稱中國藉「戰狼外交」破壞太平洋各國團結，令人反感。他還表示：「中共那種你死我活、零和的鬥爭，不適合用在太平洋地區。」

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