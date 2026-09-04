快訊

職棒熟面孔參選！昔誠泰強投選新竹市議員 統一標哥瞄準里長

順手帶浪犬看病 女子驚喜發現「命中注定的安排」紅了眼眶秒收編

淡水藥局老闆對工讀女大生下藥「驗出毒品陽性」竟稱：測試藥效

太平洋島國關切中國試射飛彈 唯諾魯持異議

德國之聲／ 德國之聲

今年的太平洋島國論壇領袖峰會週四（9月3日）告一段落。據路透等媒體引述，主辦國帕勞（帛琉）的總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）3日晚間宣讀了聯合公報：「（我們）關切最近的一場洲際彈道飛彈（ICBM）試射，該飛彈在事先未充分通知的情況下，飛越了好幾個成員國的上空。」

「各國領袖呼籲所有在進行ICBM試射的國家，應該要公開透明並消除他國疑慮，比如依照國際慣例，至少提前24小時通知。」

上述段落雖未直接點名中國，但明顯是關切中國近期的舉措。今年7月初，解放軍一艘核動力潛艦曾向太平洋試射一枚飛彈。當時紐西蘭、澳洲、美國、日本和台灣都表達關切，稱中國太晚通知，而且提供的資訊不夠清楚；中國則稱，這是年度軍事訓練的「例行安排」，並沒有針對任何特定國家或目標。

此前在2024年9月，解放軍也曾向太平洋試射飛彈，那是1980年代以來的第一次。當時有分析指，中國在公海試射飛彈的做法相當罕見，意在傳達警告和威懾。

太平洋各國分歧浮上台面

值得注意的是，究竟如何應對中國在太平洋試射飛彈，太平洋各國並沒有達成共識。美聯社分析指，太平洋各國是否願意共同譴責中國試射飛彈，被部分人士視為一種「試金石」，可以看出大國在太平洋地區的地緣政治角力，多大程度動搖了太平洋小島國之間的關係。

在今年的領袖峰會上，惠恕仁指出，並非所有國家都同意聯合公報內容：「我補充一下，諾魯已表示異議。」諾魯曾是台灣的邦交國，但在2024年宣布與台灣斷交，轉而跟中國建交。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）則透露，今年論壇領袖峰會非正式會議（retreat）時，吉裡巴斯不只是領袖未到場，甚至連官員代表也完全沒有出席。一般而言，各國領袖會在非正式會議那天一起潤飾、簽署最後的聯合公報，而且通常要全體一致同意才能通過。

不過，盧克森淡化了吉裡巴斯缺席、諾魯反對所造成的影響：「我認為我們已經達到非常理想的狀態……諾魯是跟聲明切割了沒錯，但那不代表我們就不能傳達太平洋島國論壇的立場或共識。」

澳洲能源部長寶文（Chris Bowen）4日也向澳媒ABC Radio表示：「絕大多數太平洋國家傳達一種立場，但有一兩個國家表達不同觀點，這是完全合理的……不需要達成無異議一致，也還是能代表太平洋島國絕大多數國家表態，並傳達出非常強烈、明確的觀點。」

領導人缺席的國家除了吉裡巴斯，還有斐濟、瓦努阿圖（萬那杜）、薩摩亞、索羅門群島；這些國家改由其他官員代表參加。

台海兩岸陰影籠罩太平洋

8月初，斐濟曾主辦太平洋島國論壇的外長會議，當時各國未能就回應中國試射飛彈一事達成聯合聲明。

到了9月的領袖峰會，主辦國帕勞積極呼籲各國以較嚴厲的措辭批評中國試射飛彈。不過，最後的聯合公報僅使用「關切」（concern）一詞。

身為台灣少數邦交國，帕勞的態度讓中國感到不滿。3日，中國外交部發言人郭嘉昆表示：「帕勞方面反覆炒作，企圖綁架其他太平洋島國論壇成員立場，用心險惡，其圖謀不會得逞。中國堅持走和平發展道路……願同南太國家一道為維護南太地區和平穩定和發展繁榮貢獻力量。」

本週稍早，中國太平洋島國事務特使錢波還曾警告，台灣若出席太平洋島國論壇領袖峰會，將會帶來不好的「後果」。法新社消息更指，中國官員曾警告太平洋各國領袖和部長，不要參加有台灣參與的論壇活動。

台灣這次由外交部長林佳龍率團參加太平洋島國論壇。會後，林佳龍與帕勞總統惠恕仁、馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）、吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）簽署聯合聲明，強調共同維護太平洋和平。

會議期間，林佳龍也跟美國副國務卿藍道（Christopher Landau）有互動。面對中國，林佳龍稱中國藉「戰狼外交」破壞太平洋各國團結，令人反感。他還表示：「中共那種你死我活、零和的鬥爭，不適合用在太平洋地區。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

諾魯 惠恕仁 太平洋島國論壇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國試射飛彈引憂 太平洋島國關切僅諾魯持異議

太平洋島國論壇峰會公報出爐 譴責中國試射飛彈

中國試射飛彈惹議 帛琉籲太平洋國家團結發聲

與帛琉等友邦聲明守護太平洋和平 林佳龍：共同面對挑戰

相關新聞

召喚東德懷舊！德國極右翼AfD的「Simson」輕型摩托車造勢，如何贏得德東選民支持

德國極右翼政黨AfD以東德輕型摩托車品牌Simson，作為爭取德國東部地區選票的重要工具。而在Simson所喚起的東德懷舊情感背後，則隱含著前東德地區在兩德統一後所歷經的挫折感，及AfD運用二元化對立的政治語言，試圖爭取支持的競選策略。

劍指中國 無人機最高100%關稅生效 台日韓課15%

美國對無人機課徵的新關稅3日正式生效，重量超過25公斤或使用熱成像技術的無人機適用100%關稅，主要針對中國產品，較小型無人機則適用25%關稅。此舉延續川普政府長期以來遏制中國無人機產業並促進美國國內製造的政策，但批評者表示，美國國內無人機產業無法填補需求缺口，政府突然改變政策弊大於利。

「林肯號」靠泰休整5天 官兵禁日落後到艷舞酒吧 也禁去藥局

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦在支援美伊戰爭、執行海上封鎖與作戰任務後，於2日駛入泰國東部春武里府的林查班港（Laem Chabang），讓已286天未踏上陸地的約5000名官兵展開為期5天的靠港休整。經歷長期部署，林肯號艦體出現大片鏽蝕斑塊，艦長基勒（Dan Keeler）形容航艦「看起來就像停車場裡的一輛髒車」。官兵下船後對重返陸地感到無比期待，水兵布里斯（Breese）直呼：「現在感覺很不真實，就像在做夢一樣。」

普亭鬆口和談 國際小麥價跌 澤倫斯基：美代表將訪俄烏

俄羅斯總統普亭3日在海參崴舉行的東方經濟論壇（EEF）上暗示，俄羅斯與烏克蘭之間有機會進行「具有建設性的和平談判」後，芝加哥小麥期貨價一度應聲挫跌3.55%，至每英斗746.5美分，是一周最低水準。對普亭稱和平協議有望，烏克蘭總統澤倫斯基預告美國談判代表將訪俄烏。

美遊客沖繩度假縱火燒飯店 犯案動機…全案最大疑點

日本沖繩熱門度假勝地發生恐怖縱火案，沖繩縣北谷町（Chatan）一間鄰近海灘的飯店於上月15日凌晨突發火災，造成多人受傷，其中一名住客一度陷入昏迷。警方隨後鎖定獨自赴沖繩旅遊的32歲美國籍嫌犯羅伯森（Posedion Alexzander Roberson），並於9月1日依縱火與殺人未遂罪名將他逮捕，3日已移送那霸地方檢察廳偵辦。

燃燒青春與熱血！日本夏季甲子園如何面對酷暑考驗？

夏季甲子園是日本高中棒球最熱血的「青春盛宴」，但氣候變遷讓這項百年傳統面臨酷暑考驗。因應中暑風險，主辦單位已調整賽程並增加冷卻措施，但受限於龐大門票收益、地方預賽連動及歷史情感，改革之路阻礙重重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。