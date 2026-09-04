中國試射飛彈引憂 太平洋島國關切僅諾魯持異議

太平洋島國領袖在年度峰會上對中國在太平洋試射飛彈表示關切，但諾魯正式表示異議，而這場會議很大程度上被北京反對台灣出席的爭議蒙上陰影。

路透社報導，峰會主辦國帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）昨天表示，中國7月進行的洲際彈道飛彈試射，在沒有給予足夠警告的情況下掠過多個島國。這是北京自2024年9月以來已知首次在太平洋進行飛彈試射。

惠恕仁在太平洋島國論壇閉幕記者會上表示：「各國領袖呼籲所有進行洲際彈道飛彈試射的國家，應確保透明度，並讓各方放心，包括依據國際慣例，至少提前24小時發布試射通知。」

他看著預先準備好的聲明稿補充說道：「我必須指出，諾魯共和國對此持異議。」

諾魯過去曾多次在北京與台北之間轉換外交承認，並於2024年與中國恢復外交關係。

與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）一同出席峰會的澳洲能源部長波溫（Chris Bowen）今天表示：「絕大多數太平洋國家表達立場，而一、兩個國家表示立場不同，完全合理」。

波溫告訴澳洲廣播公司（ABC）電台：「即使不是所有國家都意見一致，絕大多數太平洋島國仍然可以表達非常明確而強烈的立場，這一點非常清楚。」