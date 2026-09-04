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伊朗婚禮遇襲釀4死68傷 專家研判疑遭美彈藥直擊

中央社／ 倫敦/華盛頓3日綜合外電報導

武器專家分析經路透社核實的照片與影像後指出，1日摧毀伊朗南部一場婚禮造成4死至少68傷的爆炸事件，很可能是遭美國彈藥直接擊中，而非彈藥從其他目標反彈所致。

這起發生在古希斯塔克（Kuhestak）小鎮的事件，再度引發外界對美伊戰爭造成平民傷亡的疑慮，這也是自2月一枚飛彈擊中伊朗一所小學，造成校內超過175名孩童與教師喪生以來，最令人震撼的案例。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）曾宣布，美軍9月1日對伊朗南部各地發動多起攻擊，目標鎖定伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）防空陣地、雷達系統與通訊設施。這波攻勢是為了報復伊朗稍早襲擊波斯灣各地的美軍資產。

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，美國正在調查這起攻擊。范斯在白宮記者會上說：「我們正在調查，因為我們當然很關心。我們想知道真相。」

美軍表示已知悉相關報導，正在對此展開調查。伊朗駐聯合國代表團尚未立即回覆置評請求。

目擊者說，在美方發動攻擊的那晚，數十名居民聚集在古希斯塔克一戶民宅參加婚禮。根據經路透社核實且經專家檢視過的照片與影片，婚宴期間，一枚彈藥很可能擊中這棟建築的屋頂。

路透社將這起事件的影像分享給4名軍事武器專家，他們認為，現場受損情況與直接擊中相符，而非彈藥從另一個目標彈開後造成的二次傷害。其中3名專家表示，這枚彈藥可能是美國武器，而非偏離軌道的伊朗防空飛彈。

其中一名專家則說，這枚武器可能只是沒有射中目標。

曾任英國陸軍准將、專精反恐炸彈拆除並擁有爆裂物工程博士學位的柯里特（Gareth Collett）說：「考量到投下的炸彈數量，即使是最先進的導引系統，這種事偶爾還是會發生。」

不願具名的兩名美國官員說，美軍9月1日對古希斯塔克執行打擊行動，將目標鎖定古希斯塔克的電信塔。

根據衛星影像，那座電信塔距離婚宴地點約135公尺。伊朗媒體報導，電信塔是在當地時間晚間約9時30分遭擊中。

其中一名美國官員表示，政府正在探討與婚禮傷亡有關的各種情境，包括傷亡是否由美國空襲造成、是否為伊朗防空飛彈反彈所致，或者這是防空攔截飛彈偏離軌道所引發的。

前美國陸軍爆炸物處理技術人員、現任軍備研究服務（Armament Research Services）武器技術分析師的波爾（Trevor Ball），也是應路透社要求審查相關照片與影片的專家之一。

他說：「從現場受損情況來看，彈藥似乎是在接觸屋頂時或在屋頂上方爆炸。」他補充說，這顯然是直接擊中。

波爾指出：「現場可見的爆炸受損之處，不可能是附近電信塔遭攻擊產生的碎片所致。」他說，這很可能是美國的武器。

柯里特同意波爾的分析。他說：「證據指向這是一枚美國500磅的空投彈藥，而非伊朗防空飛彈。」

伊朗媒體也展示各式武器碎片。波爾辨識出「其中一些殘骸」為聯合防區外遠距遙控精準彈藥（JSOW），這是美軍常用的一種滑翔炸彈。

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