日中友好議員聯盟擬訪中 尋找改善關係契機

日本與中國關係陷入低迷之際，日本跨黨派的日中友好議員聯盟會長森山裕表示，該聯盟年輕議員為主的成員，擬在本月訪問北京，目前尚未敲定中方的會談對象，仍在協調。

綜合時事通信社與日本TBS電視台報導，自民黨前幹事長森山裕昨天告訴媒體此事。

自從日相高市早苗去年11月發表涉台言論激怒北京當局後，兩國關係惡化，連帶使議員外交陷入停滯。日中友好議員聯盟希望藉由訪中，活絡交流，並尋找改善雙方關係的契機。

日中友好議員聯盟最近一次訪中是在2025年4月。該聯盟原定在本月5日訪中，但發生自衛官持刀擅闖駐東京的中國大使館後，訪問行程暫緩。而上月，不同於日中友好議員聯盟，由日本眾議員、在野黨中道改革連合宣傳委員長伊佐進一率領的日本跨黨派議員，也剛造訪北京，期間跟中共中央對外聯絡部副部長陸慷舉行會談。

關於日中友好議員聯盟計劃在本月訪中，中國外交部發言人郭嘉昆昨天表示，「日本國內一些有識之士對當前中日關係深感憂慮，希望為改善雙邊關係作出努力」。

他接著說：「只要能恪守中日四個政治文件、奉行對華友好、珍視中日關係，我們都願與他們溝通交流，增進互相理解與信任」。

郭嘉昆也向高市政府喊話，「我們敦促日本當政者傾聽、重視國內理性聲音，以實際行動為中日正常溝通創造必要條件」。