支持率下探 阿根廷總統米雷伊炒作福克蘭群島主權

隨支持率持續滑落，阿根廷總統米雷伊開始利用聲索福克蘭群島主權凝聚支持者。在米雷伊發表全國演說前，美國總統川普暗示可能重新檢討對英國擁有福克蘭群島的支持。

華爾街日報指出，對陷入政治困境的阿根廷領袖而言，拿福克蘭群島議題作文章早成屢試不爽的政治操作。如今米雷伊（Javier Milei）推動的自由市場改革陷入停滯，支持率持續下探，明年又將面臨選舉。

米雷伊今年以來愈發頻繁在談話中提及福克蘭群島，偏偏川普本週回答媒體時的一番話，形同為米雷伊壯膽。在川普暗示美國可能重新檢討支持英國對福克蘭群島主張後，米雷伊隨即在今晚發表全國演說，談論他所謂的這個「莊嚴議題」。

華府智庫「美洲國家對話組織」（Inter-AmericanDialogue）拉美議題學者希福特（Michael Shifter）說：「當他們陷入政治困境時，這是種經過驗證、屢試不爽的藥方，可用來擺脫困境並提高支持度。米雷伊試圖充分利用這個議題來遂行政治目的並不令人意外，因為他現在確實陷入困境。」

米雷伊大幅削減政府支出，使阿根廷預算恢復平衡，也大幅壓低他2023年12月就任時剛接手、接近300%的高通膨。然而3年過去，阿根廷經濟仍未完全復甦，就業流失如今更成為民眾最關切的問題之一。根據阿根廷央行及當地顧問公司數據，陷入負債的阿根廷人愈來愈多。

彭博（Bloomberg News）與民調機構AtlasIntel合作的調查顯示，米雷伊的支持度7月跌至37%，是他任內低水準。民眾對經濟日益升高的不滿，讓米雷伊明年爭取連任蒙上陰影；他的對手將是希望推翻其自由市場改革的左派陣營。

川普一向是米雷伊的盟友，同時也是英國的批評者。他在1日被問及這個議題時對媒體說：「我一直都會重新檢視每一項立場，（檢討對英國福島立場的支持）這只是其中之一。」美國過去承認英國對這片領土的控制，但在主權歸屬問題上一直維持中立立場。

1982年時任阿根廷軍政府面臨經濟衰退與國內政治動盪，於是派陸戰隊進駐福克蘭群島，擊退當地人數不多的英軍守備部隊。軍政府宣布福克蘭群島屬於阿根廷領土後，支持度隨之大幅攀升。

時任英國首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）隨即派遣海軍特遣艦隊，遠渡大西洋與阿根廷打一場74天的戰爭後奪回福克蘭群島，戰爭造成阿軍649人、英軍255人陣亡。

英國廣播公司（BBC）報導，米雷伊在演講時表示，他將對在福克蘭群島附近作業的英國石油公司製裁，還說「世界正在發生有利於我們主張的變化，我想向大家說明一點。福克蘭群島是阿根廷的，無論從歷史還是法律角度來看皆然」。