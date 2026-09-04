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川普促歐洲償還援烏款項 擬暫停向盟國出售軍火

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，將要求歐洲國家償還美國在俄烏戰爭期間向烏克蘭提供的軍援與彈藥，並似乎釋出暫停對盟國出售軍火的訊號。

路透社報導，川普在社群媒體發文，同時痛批有關美軍在美伊戰爭中彈藥庫存嚴重告急的報導，並補充表示美國正擴大生產並囤積彈藥。

川普寫道：「我們將把這些彈藥留給自己，也就是美國，而非賣給其他人，但不久後將再次開始向盟國出售。」

川普指責民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）政府：「數以千億計美元免費提供給烏克蘭和北大西洋公約組織（NATO），只要當初開口要求，歐洲原本會支付這筆費用；我們現在打算討回這筆錢，雖然有些為時已晚！」

美國與北約去年制定「烏克蘭優先需求清單」（Prioritized Ukraine Requirements List）倡議，歐洲國家在這個架構下出資，向烏克蘭提供美國武器。

路透社上個月報導，美國陸軍在伊朗戰爭期間已耗盡大部分高精準度長程飛彈庫存，引發外界對美軍應對未來衝突戰備能力的擔憂。

烏克蘭與伊朗這兩場戰爭及引發的經濟衝擊，可能影響川普所屬的共和黨明年能否繼續掌控美國國會參眾兩院。

國際油價今天創下6週新高，主因美軍最新一波對伊朗的打擊行動，以及以色列再次對德黑蘭發出威脅，加上船隻在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行受阻，重新引發市場對中東供應中斷的擔憂。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天試圖將石油與天然氣價格上漲的部分原因，歸咎於基輔最近對俄羅斯能源目標發動的攻擊。

貝森特在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「由於烏克蘭戰爭以及隨後的伊朗衝突，我們目前正經歷一場能源衝擊，因為烏克蘭決定炸毀俄羅斯能源資產與精煉油品，造成全球面臨物價上漲壓力。」

川普 歐洲 烏克蘭

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