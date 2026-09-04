傳韓國擬派軍力赴荷莫茲海峽 青瓦台否認已拍板
韓國媒體3日深夜報導，韓國正準備向荷莫茲海峽部署軍事資產以支援航行自由，並計劃在今年底以前進行派遣。報導引述政府及軍方消息人士指出，韓國政府正在準備相關程序以尋求國會批准。
多家韓媒報導，韓國政府正準備向國會提出同意案，預計本月經內閣審議後提交國會。
報導指出，韓國政府正在考慮多種部署選項，包括派遣海上巡邏機、後勤支援艦，或水雷探測與清除部隊。韓國也一直與美、英、法等國討論可能提供的支援規模與形式。
不過，韓國總統府青瓦台表示，首爾確實一直在討論如何以實際行動協助維護荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的航行自由，但有關政府已決定部署軍事力量的報導「與事實不符」。
美國總統川普上個月在社群媒體發文表示，他已縮減美韓聯合軍事演習，部分是因為韓國拒絕協助美國參與對伊朗的戰爭。
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