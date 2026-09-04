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普丁稱和平協議有望 澤倫斯基預告美代表將訪俄烏

中央社／ 海參崴3日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁今天表示，有機會達成結束烏克蘭戰爭的協議；烏克蘭總統澤倫斯基則表示，試圖促成協議的美國談判代表，很快就會訪問俄國首都莫斯科以及烏國首都基輔。

路透社報導，普丁（Vladimir Putin）今天在俄羅斯遠東地區一場經濟論壇上發表談話時表示，包括美國與中國在內，多個國家都準備支持和平解決方案。

他說：「然而，這個問題最終還是要由衝突當事國─俄羅斯與烏克蘭─來解決。」

「我們感謝試圖促成解決方案的所有人。有沒有機會？依我看，是的，有。」

在基輔，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間例行視訊談話中表示，美國談判代表訪問的初步日期已經確定。

澤倫斯基說：「我們期待在基輔這裡見到美國總統的代表。」

「他們將在莫斯科和基輔舉行會談。我們預計未來幾天將與他們會面。這非常重要。美國持續積極參與很重要。」

在華府，美國總統川普（Donald Trump）表示，他希望看到這場戰爭及雙方承受的損失告終。

川普在英國媒體GB新聞台（GB News）今天播出的訪問中說：「我只是希望看到這一切結束。我認為我們會做到。」

昨天，川普告訴記者，當普丁準備好達成和平協議時，他希望與普丁舉行峰會。

這場戰爭已持續4年半，是第2次世界大戰以來歐洲最致命的衝突，而俄烏兩國很少對和平前景作出樂觀評估，雙方上次舉行由美國斡旋的談判是在今年2月。

澤倫斯基 和平協議 俄烏

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