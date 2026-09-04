川普稱美AI大幅中國 「非常期待習近平來訪」

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統<a href='/search/tagging/2/川普' rel='川普' data-rel='/2/104134' class='tag'><strong>川普</strong></a>。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

美國總統川普二日表示，美國在人工智慧（ＡＩ）方面大幅領先中國，目前投入美國的投資規模創紀錄，並表示對中共國家主席習近平本月稍晚到訪感到非常興奮。

南華早報報導，川普在橢圓辦公室受訪表示：「ＡＩ快速發展，而我們在ＡＩ方面大幅領先中國。順帶一提，中國國家主席廿四日就要來了，這非常令人興奮。我非常期待接待他。我們有很多好事可談，也有很多非常、非常有建設性事情可和習主席討論。」

儘管專家指出，部分對美投資數字難以核實，甚至可能輕易撤回，但川普仍自稱他的政府在吸引巨額外國投資方面創下紀錄。

川普說：「美國從沒有像現在這樣，有廿兆美元投資正湧入。先前紀錄是很多年前由中國創下的，但這次紀錄是當時的五倍。」

美國與加拿大貿易談判八月底破裂，雙方隨後宣布互徵關稅。川普三日表示，中國比加拿大更容易談判。他說：「很多人說，『最難打交道的是誰？是中國嗎，先生？是中國嗎？是越南嗎？』我說，『不，實際上是加拿大。加拿大自認有恃無恐。他們以前遇到的總統根本不知道發生了什麼，不只是上一個，而是所有人。』」

川普稍晚在白宮玫瑰園一場晚宴上還說，習近平如今高度尊重美國，而在前幾任美國總統任內並非如此。他說：「習主席二周後來到這裡，他現在已經尊重美國了。」

專家表示，對川習九月峰會能否取得有意義成果或重大結構性改革，外界期待相對較低，情況與五月北京川習會時類似。保守派智庫美國企業研究所資深研究員古柏說：「我沒聽到太多消息，因不會有太多成果。」

川普 習近平 人工智慧 AI 川習 對美投資

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