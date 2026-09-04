美中太空爭霸 聚焦衛星攻防

聯合報／ 國際中心／綜合報導
8月25日，中國長征六號丙運載火箭發射升空，一次將7顆衛星成功送入預定軌道。 中新社
8月25日，中國長征六號丙運載火箭發射升空，一次將7顆衛星成功送入預定軌道。 中新社

今年六月，一架受到美國軍事分析人員密切監控的中國神祕無人太空飛機，在距離地球數百公里的軌道區域釋放一枚小型衛星，該區域聚集大量商業與軍事衛星。

目前外界對這枚衛星及其任務細節所知甚少。但美軍也操作一架類似的神祕無人太空飛機，外型宛如小型太空梭。

路透檢視相關文件、太空追蹤資料及與現任及前任軍方官員的訪談，這兩項計畫皆反映出，隨著北京與華府因應衝突可能延伸至太空，太空軍事行動領域正在迅速演變。

路透檢視專利相關文件、採購公告及學術論文後發現，與中國軍方相關的研究人員正開發多種技術，包括能夠追蹤甚至捕捉其他太空飛行器的衛星，以及能在執行這類任務時延長燃料供應的系統。

此外，商業太空追蹤資料顯示，美國與英國在一枚疑似中國間諜衛星的軌道上，首次展開聯合太空軍事行動。

美國太空軍作戰部長薩茲曼七月表示，「中國正迅速發展相關能力」，包括部署地面及太空武器，干擾或摧毀目標。即將退休的薩茲曼還說，中國的威脅「相當嚴重」。

從烏克蘭與中東衝突可看出，衛星已成為現代戰爭不可或缺一環。目前各國軍方日益將衛星視為具備主動攻擊能力的武器平台，可透過電磁干擾或雷射炫目方式破壞衛星運作，甚至捕捉敵方太空飛行器。

美國空軍戰爭學院前教授杜爾曼表示，若美國太空能力遭破壞，將「癱瘓我們地面上的龐大軍事力量」，從監視到飛彈防禦都會受到影響。

衛星 太空 美中 美軍 間諜 戰爭

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