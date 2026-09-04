憂地緣政治動盪 荷蘭央行86公噸黃金 從美加移至倫敦

荷蘭中央銀行（ＤＮＢ）二日證實，因「日益加劇的地緣政治動盪」，已將價值數十億美元的八十六公噸黃金從美國和加拿大轉移至英國倫敦，目前由英格蘭銀行保管，以便在「危機情況下」更容易交易。

ＢＢＣ報導，這批黃金在三月至八月間完成轉移，其中廿七公噸金條從紐約和渥太華運至荷蘭宰斯特，數量與品質相近的黃金隨後運往倫敦，無須熔化重鑄；其餘則透過在紐約出售黃金，再於倫敦買回完成。

ＤＮＢ表示，「結合買賣流程與實體運輸，使荷蘭央行得以分散這類複雜實體黃金轉移涉及的風險」。倫敦是全球最大實體黃金交易中心，危機發生時，比存放在美國或加拿大更容易動用。

截至二○二五年底，荷蘭黃金總庫存為六一二點四公噸，估值七二二億歐元。ＤＮＢ宣布轉移黃金前，百分之卅一點三的黃金存放在紐約，百分之十九點七存放在渥太華，如今兩地占比均降至百分之十八點五；倫敦占比則從百分之十八點一提高至百分之卅二點一，另有百分之卅點八的黃金儲備存放在荷蘭。

ＤＮＢ總裁斯萊彭表示，黃金轉移行動「是強化我們韌性與準備工作所必要的」，但ＤＮＢ並未披露如此大量黃金如何跨越大西洋運送，也未證實所稱「地緣政治動盪」具體所指為何。

巴黎國家黃金交易中心主席舒瓦茲表示，各國央行十年來一直在調整黃金儲備存放位置。他說：「目前美國的政治環境，也可能促使一些央行更傾向於選擇其他的黃金儲存地點。」

他說，倫敦黃金市場規模最大流動性也最高，在危機時期更容易調度黃金，「各國央行比較容易在倫敦把黃金借給其他銀行機構」。

衛報報導，今年年初，德國也有人質疑其央行存放在紐約的黃金儲備是否安全。不過，德國聯邦銀行決定暫時不將黃金儲備撤離紐約。