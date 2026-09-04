基輔街頭槍戰 烏兩大情報機構內鬥

烏克蘭正與俄羅斯作戰，烏克蘭國家安全局（ＳＢＵ）與國防部情報總局（ＨＵＲ）兩大情報機構也在爭奪影響力與資源，嫌隙持續惡化，轄下特種部隊一日深夜至二日凌晨竟在基輔市中心槍戰，造成三名ＨＵＲ人員受傷。

華爾街日報報導，ＳＢＵ和ＨＵＲ是烏克蘭最重要的情報機構，也是烏克蘭在俄羅斯境內執行祕密行動的主力，兩個單位都曾在俄國境內與烏克蘭俄占區執行暗殺敵方軍官等行動。知情人士透露，兩個機構領導層出現變動後，近幾個月互鬥加劇。

烏克蘭官員表示，事件導火線是ＳＢＵ最近拘留「俄羅斯志願軍團」副指揮官卡爾普諾夫，該軍團隸屬ＨＵＲ轄下精銳準軍事部隊「帖木兒特種部隊」，由為烏克蘭作戰的俄羅斯人組成。

卡爾普諾夫遭ＳＢＵ拘押一周，期間沒有受到任何指控。俄羅斯志願軍團一日公開尋找他的下落後，ＳＢＵ「阿爾法小組」特種部隊當天稍晚將他帶到基輔市中心一間由「帖木兒」租用的公寓。幾名住在公寓內的帖木兒戰士試圖阻止ＳＢＵ搜索，在未能達成協議後致電上級，「帖木兒」指揮官隨即帶著更多人抵達現場。到了深夜，數十名武裝男子擠滿公寓大樓庭院。

當地居民及俄羅斯志願軍團律師博羅夫斯基表示，一日晚上十一時左右響起槍聲，二日上午又再次傳出槍聲。事後流傳於社群媒體的影片顯示，一棟蘇聯時代公寓大樓外留有一灘灘血跡。

ＳＢＵ在聲明中表示，他們當時正調查一起俄羅斯恐怖行動，卻遭一群武裝人士攻擊，對方試圖阻撓調查，因此派出特種部隊，與對方爆發槍戰，造成數人受傷。

官員表示，槍戰發生後，卡爾普諾夫獲ＳＢＵ釋放；他的律師則表示，目前仍不清楚他為何被抓。烏克蘭總統澤倫斯基的發言人表示，澤倫斯基已要求情報首長向公眾說明。

整起事件令烏克蘭政府相當難堪。目前烏克蘭正調查高階官員貪腐及部分軍事單位瀆職問題，今年夏天澤倫斯基撤換國防部長等人事改組也引發爭議和街頭抗議。