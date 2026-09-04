普丁鬆口俄烏有望和談 路透報導兩國有機會達成協議

俄羅斯總統普丁3日在海參崴舉行的東方經濟論壇（EEF）上暗示，俄羅斯與烏克蘭之間有機會進行「具有建設性的和平談判」後，美國和歐洲小麥價格同步應聲從多年高點下挫。

芝加哥小麥期貨價一度應聲挫跌4.4%至每英斗7.4美元，前一天盤中才站上2023年2月以來高點，且8月單月漲幅達21%。歐洲Euronext小麥期貨盤中報價也從前一天的兩年高點下跌4.7%至每公噸244.75歐元。

芝加哥小麥價格走勢

路透報導，普丁表示，有機會達成和平協議，結束在烏克蘭的戰爭；包括美國與中國大陸在內的一些國家，都已準備支持這樣一個和平方案，「然而，問題還是必須由俄羅斯和烏克蘭這兩個牽涉到這場衝突的國家來解決，這才是正確的方式。」

ETG Commodities BV資深經理人切貝利斯告訴彭博資訊，小麥這個月來的漲勢，有80%-90%是因為黑海局勢，任何和平的機會都代表著獲利了結，小麥價格因而下跌。全球逾四分之一的小麥從俄羅斯和烏克蘭出口。

但普丁不忘重申，烏克蘭日前對俄羅斯領空的風險警告，已構成「國家恐怖主義」。

烏克蘭總統澤倫斯基1日警告各航空公司和保險公司，烏克蘭無人機出沒已使俄羅斯天空變得危險、不宜使用，領空實際上也正逐漸關閉。

俄羅斯官媒RT報導，普丁當時在吉爾吉斯舉行的上海合作組織（SCO）峰會場邊記者會上，被問及如何回應澤倫斯基的談話時表示：「如果這是公開說出來的，那根本就是朝國家恐怖主義邁出的一步。」普丁並指出，烏方一方面要求俄羅斯恢復談判及面對面會晤，但俄方「不會與恐怖分子談判」。

在上合峰會期間，印度總理莫迪也向普丁表示，為了全人類，烏克蘭戰爭必須結束，新德里將支持一切旨在停止戰事的和平努力，「戰爭每持續一天，實際上都是讓全人類倒退一步；而每朝和平邁出一步，都會為全人類帶來真正的和平希望。」