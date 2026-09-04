出海264天 林肯號靠港 官兵喊像做夢

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國海軍航空母艦「林肯號」結束長期中東部署後，二日駛向泰國春武里府林查班港靠港休整。美聯社
美國海軍航空母艦「林肯號」結束長期中東部署後，二日駛向泰國春武里府林查班港靠港休整。美聯社

美國海軍「林肯號」航空母艦在海上近九個月支援美伊戰爭，期間傳出艦上官兵心理健康惡化及部分重要食物短缺。該艦二日停靠泰國東部港口，讓超過二百六十天沒有踏上陸地的約五千名官兵休整。

美聯社與衛報報導，美國大使館表示，「林肯號」自去年十一月以來已部署二八六天，二日駛入泰國春武里府林查班港，是連續在海上二六四天後首次完整靠港休整。

長期部署後，「林肯號」艦體可見大片疑似鏽蝕斑塊，看起來至少需要重新上漆。艦長基勒表示這是長期部署下的正常情況，但也承認，這艘航艦「看起來就像停車場裡的一輛髒車」。

對於艦上生活條件惡化的報導，基勒稱美國國內報導與實際情況存在落差。他表示艦上有充足食物，但因新鮮蔬果愈來愈難取得，後來停止供應，肥皂及牙膏也必須控管。他說：「就像第一次把孩子送去上大學一樣，第一次當水兵的人會抱怨食物與生活條件。」

被問及艦上傳出自殺未遂事件時，基勒拒絕回答，僅表示調查仍在進行。至於川普聲稱二百七十天的部署「遠遠不夠久」，他說，「總統的言論僅代表他自己」。

「林肯號」官兵搭乘巴士抵達芭達雅後，依照規定日落後不得進入以艷舞酒吧聞名的區域，也不得從事水上運動、吸食大麻或前往藥局。

官兵似乎被要求不要向記者談論艦上的生活條件，但仍表示很期待踏上陸地、睡覺及回家。一位名叫布里斯的水兵說：「現在感覺很不真實，就像在做夢一樣。」他也期待第一次品嘗泰國食物及認識新朋友。

基勒指出，「林肯號」很快就要返家，返航時程沒有重大延誤，但仍需定期靠港補給。至於未來部署，他說：「他們需要我們去哪裡，就會把我們調到哪裡。」

林肯 美伊戰爭 航空母艦

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