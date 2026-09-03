沙國油輪荷莫茲海峽遇襲 小馬可仕慰問罹難菲律賓船員家屬

一艘沙烏地阿拉伯籍油輪日前在荷莫茲海峽遇襲，造成2名菲律賓船員罹難。菲律賓總統小馬可仕今天向罹難者家屬表達哀悼與慰問，指示政府相關部門提供必要協助。

菲律賓總統府發言人卡斯楚（Claire Castro）今天在例行記者會上說，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）知悉事件之後，即指示移工部部長卡達克（HansCacdac）協助家屬，提供賠償及保險等必要協助。

卡斯楚強調，政府不會棄罹難移工的家屬而不顧。

菲律賓統計局（PSA）資料顯示，2024年菲律賓海外勞工約為219萬人，每年匯回國的金額可觀，成為重要經濟支柱之一。由於菲籍移工遍布全球，當區域發生武裝衝突或危機時，也經常受到波及。

卡達克昨天在線上記者會中證實，沙烏地阿拉伯籍油輪「西達號」（Sidr）於8月31日通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，被不明「投射物」（projectiles）擊中，引發火災。

西達號上當時共有16名菲律賓船員，有2人不幸死亡，其餘14人安好。倖存船員與罹難者遺體已在阿曼（Oman）下船，菲律賓政府正協調返菲事宜。

卡達克表示，移工部目前對被視為戰區的荷莫茲海峽發布「紅色警戒」，呼籲船東在可能情況下，避免安排菲律賓船員航經此一海域。

他補充，若船舶必須航經荷莫茲海峽，船東應落實風險評估及安全措施，包括安排護航及通報機制；船員也應有權選擇是否隨船通過荷莫茲海峽。

卡達克說，自2月28日美國與以色列聯手對伊朗發動空襲引發敵對行動以來，計31艘載有421名菲籍船員的船舶在荷莫茲海峽遇襲，造成菲籍船員10人受傷、3人死亡、1人失蹤，其中近270人已返回菲律賓。