瑞士電音派對槍擊案定調無差別行凶 槍枝持有權引討論

瑞士北部阿爾高邦首府阿勞（Aarau）日前發生電子音樂派對槍擊案，造成1死5傷，凶嫌已向警方自首。瑞士阿爾高邦政府今天舉行記者會，定調此案為「無差別槍擊案」。槍枝持有權也成為瑞士社會討論焦點。

檢方於記者會說明，這名凶嫌為43歲瑞士籍男子，並無外國移民背景。他曾服役於瑞士國軍，擔任部隊廚師，2013年退伍時，已歸還個人配發的軍用武器，目前仍有服兵役義務。

凶嫌除了有交通方面輕微違規之外，並無重大前科，與阿勞沒有地緣關係，選擇阿爾高邦首府阿勞市的電音派對行凶，純屬偶然的隨機無差別攻擊。

檢方在記者會上表示，凶嫌已遭羈押候審，本案並無任何知情者或共犯。許多跡象顯示，被告可能有心理疾病或心理方面的困擾。目前雖尚無明確的犯罪動機，但凶嫌所涉的罪名包括故意殺人、謀殺、多次危害他人生命以及違反槍械法。

警方在凶嫌的車輛內發現3把涉案槍枝，包括2把手槍以及1把突擊步槍。

針對涉案槍枝，警方表示，凶嫌購買步槍時間是20年前，按照現行的槍械法規，民眾如今已經無法購買這些武器。此案爆發後，引起瑞士社會對持有武器權利的討論。

根據瑞士現行法規，持槍許可證的申請規定如下：須年滿18歲；不受警方強制監管以及不在犯罪假釋期內；無任何理由假定持槍者會使用該武器傷害自己或任何其他人；無任何暴力或危險罪行的犯罪紀錄。

為獲得持槍許可證，申請者須向州政府武器管理局繳交申請表原件、個人無犯罪紀錄證明，以及個人護照影本或身分證影本。瑞士目前除上述的全國管理之外，州政府並有依各州狀況所設的武器管理辦法。此外，瑞士境內的外國人與持永久居留權的外國人所受的相關法規也不同。

由於全民皆兵與狩獵的瑞士傳統，持有槍枝在瑞士很普遍。記者並採訪退休獵人包林格（DiagoBollinger）關於槍枝管理議題。他表示，在瑞士私人之間的槍枝買賣或是贈與是合法的，但前持有者與新持有者須向警察局辦理移轉登記，基本上瑞士所有的合法槍枝都在相關單位的管理之下；國外來的走私槍在瑞士也不無可能，槍枝來源與持有是有漏洞的。

住在阿勞附近的民眾娜塔莉昆（Natalie Küng）對中央社表示，阿勞是一個平靜純樸的瑞士小城，沒有人會想到從外地來了一個無差別行凶的槍手，更沒有人會想到一向用槍自律的瑞士社會，竟然發生無差別掃射行凶。

娜塔莉昆說，因為電音派對是年輕人的活動，這對有孩子的家庭衝擊很大，目前居民都感到不安。

槍擊案死者為一名住在瑞士的義大利女性，傷者除瑞士籍之外，也有德國籍。

阿爾高邦位於瑞士和德國邊境，為緝捕凶嫌，瑞士政府於第一時間啟動邊境出入控管，成為國際事件。