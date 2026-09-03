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捷克安全情報局：中國利用捷克學者情蒐敏感資訊

中央社／ 布拉格3日專電

捷克安全情報局（BIS）在2025年度報告中指出，中國利用特定的捷克學者取得敏感資訊，並要求學者撰寫符合中國政治利益的文章。報告還提到，中國情報機構長期以記者與外交官身分作為間諜行動的掩護，例如今年1月被警方逮捕的中國籍記者楊藝明。

捷克安全情報局近期發布2025年度報告，當中提到中國對捷克的安全影響。報告指出，對中國而言，學術界是取得重要情報與拓展人脈的重要來源。中國往往會在目標人物赴中國留學期間與其接觸，也可能透過職業社群平台 LinkedIn，或由中國情報機關人員與其協力者直接在捷克境內接觸。

捷克安全情報局表示，「中國以希望建立專業合作為名義，並承諾提供經濟報酬，向被接觸的學者提出合作邀請。這類合作最常見的形式，是按照指定主題撰寫分析，而這些主題通常符合中國的政治利益。」

根據BIS的說法，這些分析工作是進一步合作的前奏。爾後，中方提出的要求會逐步提高，進而要求提供敏感與非公開資訊。其目的之一，是取得可能具「把柄性質」的資訊，日後可被用來對付那些被中方視為不受歡迎的人士。

BIS表示，在捷克境內，中國情報機關人員長期以記者與外交官身分作為掩護。「他們的主要任務包括傳統的情報蒐集、在相關環境中建立影響力與人脈網絡、物色有關人士，以及監控中國社群。」

報告指出，其首要目標是在所有政黨中尋找支持者，使中方推動捷克與中國關係更加密切；這些人甚至可能在不知情的情況下提供非公開資訊、宣傳中國利益，並削弱捷克與台灣之間對中國而言不利的合作。

報告還提到一名中國公民楊藝明。捷克警方今年1月以「未經授權替外國勢力從事活動」的罪名將他拘留。

根據BIS的說法，楊藝明被確認為中國情報人員，自2022年起在捷克活動。他以中共黨媒「光明日報」記者身分為掩護，此媒體為中國情報機關經常使用的掩護手段。「在捷克停留期間，楊藝明建立一個多元化的消息來源網絡，透過這些來源取得捷克國家機構內部的敏感與非公開資訊。」

BIS的年度報告還提到，中國試圖取得涉及台灣與西藏活動的資訊。「中國試圖獲得活動參與者與內容的資訊，以防止這些活動損害其精心塑造的良好形象。此外，關於中國公民的資訊，還可能被中國機構進一步利用，例如用於強制遣返或要求其合作。」

BIS表示，2025年捷克與中國媒體界的合作仍在持續，中國製作的媒體內容主要被放在規模較小的捷克媒體發布。

BIS補充：「我們所掌握的中國媒體內容，是為了影響捷克公眾對中國的認知，並試圖呈現中國共產政權的正面形象；與此同時，侵犯人權、壓迫少數民族以及領土侵略等負面層面，則被刻意完全省略或否認。」

情報 捷克 間諜

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