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丹麥情報機構示警 俄羅斯積極策劃破壞國防工業
丹麥安全暨情報局（PET）今天表示，俄羅斯正「積極」策劃針對丹麥的破壞行動，特別是國防工業領域。
俄烏戰爭持續超過4年半時間，最近幾個月來，俄羅斯被控加強破壞歐洲國家的力道，而這些國家都支持著烏克蘭。
丹麥安全暨情報局透過聲明告訴法新社：「俄羅斯情報部門正積極策劃針對丹麥國防工業的破壞行動。」
聲明還指出，俄國正在社群媒體吸收「普通丹麥民眾」去拍照，這些照片可用於策劃破壞行動。
丹麥安全暨情報局早在2024年就警告，俄羅斯對於丹麥的威脅已經日益增強。
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