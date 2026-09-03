丹麥情報機構示警 俄羅斯積極策劃破壞國防工業

想像一下，你寒窗苦讀取得博士學位，研發核心技術，結果高職學歷的生產線作業員，光是績效獎金就領了新台幣1575萬員，是你的10倍。南韓半導體產業在AI帶動下迎來高峰，「景氣紅利」也帶來亂象。近期在南韓社群平台有一場學歷貶值與人才流失的爭辯，博士感嘆，理工體系正被加速摧毀。

2026-09-03 21:20