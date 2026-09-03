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俄羅斯報復德國 宣布關閉俄境內歌德學院

德國之聲／ 德國之聲

俄羅斯國際文傳電訊社報導，外長拉夫羅夫表示，關閉歌德學院是對德國方面決定關閉位於柏林的「俄羅斯科學與文化之家」（the Russian House of Science and Culture）的回應。這家由國家資助的中心致力於推廣俄羅斯語言和文化。

「既然我們的文化中心被從那裡（柏林）驅逐，它們當然也會被關閉。」拉夫羅夫在符拉迪沃斯托克舉行的東方經濟論壇上說道。

德國外長瓦德普爾（Johann Wadephul）表示：「我對俄羅斯採取這一舉措，關閉歌德學院深感遺憾。」

歌德學院是德國的國際文化機構，在俄羅斯莫斯科，聖彼得堡和葉卡捷琳堡都設有分支機構。

今年8月初於萊比錫/哈雷機場一架烏克蘭貨機附近發現一架裝有爆炸物的無人機，但未能引爆。本周二（9月1日），柏林方面首次公開表示，認定莫斯科應對這起未遂襲擊負責，俄羅斯則堅決否認了這一指控。

德國內政部長和外交部長宣布了懲罰性措施，其中包括關閉「俄羅斯之家」以及位於波恩的俄羅斯領事館。

拉夫羅夫指出，德國當局並未提供確鑿證據，僅憑看到一架無人機便斷定其屬於俄羅斯。

莫斯科將此事件定性為一種「挑釁」行為，認為這僅符合歐洲和烏克蘭好戰勢力的利益。

拉夫羅夫還指責西方國家在烏克蘭沖突問題上繼續依賴制裁和施壓，而非通過談判解決問題。

儘管因俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭而與西方關系緊張，歌德學院此前仍能繼續運營。它是目前少數幾個仍在俄羅斯經營活動的德國機構之一。

受烏克蘭衝突影響，歌德學院已大幅縮減了在俄羅斯的活動規模，但仍繼續舉辦各類文化活動。

周三，俄羅斯外交部召見了德國駐莫斯科大使館臨時代辦，抗議柏林方面周二宣布的各項措施。

俄外交部表示，召見該外交官是針對柏林方面所謂的「反俄行動」以及德國領導層的相關言論。

莫斯科駁斥了關於俄羅斯捲入「萊比錫事件」的指控，稱其毫無根據。在會晤後發表的一份聲明中，俄方指責柏林的舉動是旨在破壞俄德關係的公然挑釁，並警告稱德國政府的行動將招致強硬回應。

俄羅斯還承諾將採取進一步的報復措施，可能包括關閉德國駐聖彼得堡總領事館。

此前，兩國已在「以牙還牙」的措施中相互關閉了領事館，也曾驅逐外交官及其家屬。

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