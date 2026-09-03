普亭鬆口有機會與烏克蘭談和 國際小麥價格應聲大跌

俄羅斯總統普亭3日在海參崴舉行的東方經濟論壇（EEF）上暗示，俄羅斯與烏克蘭之間有機會進行「具有建設性的和平談判」後，芝加哥小麥期貨價一度應聲挫跌3.55%，至每英斗746.5美分，是一周最低水準。

路透報導，普亭表示，有機會達成和平協議，結束在烏克蘭的戰爭；包括美國與中國在內的一些國家，都已準備支持這樣一個和平方案，「然而，問題還是必須由俄羅斯和烏克蘭這兩個牽涉到這場衝突的國家來解決，這才是正確的方式。不過我們仍感謝試圖調解此問題的所有人。有機會嗎？我個人認為有的。」

小麥價格近來重新站上多年高點，因為黑海局勢升級，危及俄羅斯和烏克蘭生產的小麥出口。這兩個農業大國生產全球逾四分之一的小麥。

ETG Commodities BV資深經理人Sarunas Cebelis告訴彭博資訊，小麥這個月來的漲勢，有80%-90%是因為黑海的局勢，因此仍何和平的機會都代表著獲利了結，小麥價格因而下跌。

但普亭不忘重申，烏克蘭日前對俄羅斯領空的風險警告，已構成「國家恐怖主義」。

烏克蘭總統澤倫斯基1日警告各航空公司和保險公司，烏克蘭無人機出沒已使俄羅斯天空變得危險、不宜使用，領空實際上也正逐漸關閉。

俄羅斯官媒RT報導，普亭當時在吉爾吉斯舉行的上海合作組織（SCO）峰會場邊記者會上，被問及如何回應澤倫斯基的談話時表示：「如果這是公開說出來的，那根本就是朝國家恐怖主義邁出的一步。」普亭並指出，烏方一方面要求俄羅斯恢復談判及面對面會晤，但俄方「不會與恐怖分子談判」。

在上合峰會期間，印度總理莫迪也向普亭表示，為了全人類，烏克蘭戰爭必須結束，新德里將支持一切旨在停止戰事的和平努力，「戰爭每持續一天，實際上都是讓全人類倒退一步；而每朝和平邁出一步，都會為全人類帶來真正的和平希望。」

俄羅斯近幾周加強空襲烏克蘭，首都基輔連續第六天遭到猛烈攻擊，最近一次造成12人死亡、另有多人受傷。烏克蘭則頻繁以無人機攻擊俄羅斯目標，其中許多與俄國石油產業有關，也包括零售場所。

塔斯社報導，當時普亭還說，俄羅斯希望的不是凍結俄烏戰爭，而是結束戰爭，在烏克蘭和歐洲實現持久和平，也準備與所有有意願的人展開談判。不過，他已指示俄軍準備並對烏克蘭能源設施發動大規模攻擊。他還說，如果烏克蘭攻擊俄羅斯設施，就會遭到回應，烏克蘭境內任何軍事設施也都是俄軍的合法目標。