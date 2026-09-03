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民調：若AfD在東部州上台，六成德國公民希望梅爾茨下課

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德國總理梅爾茨。歐新社
德國總理梅爾茨。歐新社

梅爾茨如果AfD上台，即便是在一個人口不多的聯邦小州執政，這不僅令人擔憂，在許多德國人看來，德國選擇黨贏得選舉將對民主構成威脅。根據最新的一項政治民調，絕大多數受訪者還擔心這會給有移民背景的人群帶來負面影響。

41%的受訪者完全同意「如果德國選擇黨在薩克森-安哈爾特州上台執政，將危及德國的民主」這一說法，另有12%的受訪者傾向於同意該說法。

與男性相比，女性受訪者對AfD可能獲勝、從而使民主受威脅的擔憂更多。德國西部與東部受訪者的看法存在顯著差異：西部聯邦州有57%的人表示擔憂，而東部聯邦州這一比例僅略高於38%。

如果德國選擇黨的領銜候選人齊格蒙德（Ulrich Siegmund）出任州長，大多數德國人贊成應讓身為總理兼基民盟主席的梅爾茨（Friedrich Merz）承擔個人後果。48%的受訪者贊同「梅爾茨應辭去總理及黨主席職務」這一觀點，另有12%的受訪者傾向於贊同。

民調同時詢問了受訪者的投票意向。如果聯邦大選在周日舉行，德國選擇黨將以27%的支持率穩居首位。21%的受訪者表示會投票給聯盟黨（基民盟/基社盟），15%支持綠黨，13%支持左翼黨，12%支持社民黨。

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