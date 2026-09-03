韓加速政府機構遷至世宗市 2029年設第2總統辦公室

韓國政府今天宣布，將於2029年8月前在行政城市世宗市設立第2總統辦公室，並從首都圈遷出約350個公共機構，加速推動政府機構遷離首爾。

綜合法新社與路透社報導，韓國長期面臨區域差距擴大的問題，5100萬人口中約有一半為了就業和教育機會集中在首爾首都圈。

韓國政府機構搬遷行動始於2012年，當時國務總理室遷至首爾以南約120公里的世宗市。

自那時起，包括企劃財政部和保健福祉部在內的44個中央政府機構已遷至該市。

官員表示，位於首爾首都圈的350個公共機構將於2026年確定搬遷計畫。

國務總理韓聖淑在簡報會上表示：「均衡成長現在不再是選擇問題，而是韓國永續發展的生存策略。」

韓聖淑說，政府目標是在2029年8月前於世宗市設立第2總統辦公室，並於2033年完工第2國會大廈。

行政安全部長官尹昊重表示，一旦總統辦公室和國會園區完工，外交部和統一部也可能搬遷。

韓聖淑指出，這些措施是一項更廣泛策略的一部分，旨在解決人口、資本、企業和基礎設施過度集中於首都圈的問題，同時韓國其他地區正面臨人口減少危機。

根據政府聲明，政府將於2027年上半年開始將中央政府機構遷至世宗市，並優先處理規模最大或搬遷影響最大的機構。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）資料，首爾首都圈僅占全國土地12%，卻占全國國內生產毛額（GDP）的53%，以及全國逾3/5的研發投資。