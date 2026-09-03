聽新聞
0:00 / 0:00
韓加速政府機構遷至世宗市 2029年設第2總統辦公室
韓國政府今天宣布，將於2029年8月前在行政城市世宗市設立第2總統辦公室，並從首都圈遷出約350個公共機構，加速推動政府機構遷離首爾。
綜合法新社與路透社報導，韓國長期面臨區域差距擴大的問題，5100萬人口中約有一半為了就業和教育機會集中在首爾首都圈。
韓國政府機構搬遷行動始於2012年，當時國務總理室遷至首爾以南約120公里的世宗市。
自那時起，包括企劃財政部和保健福祉部在內的44個中央政府機構已遷至該市。
官員表示，位於首爾首都圈的350個公共機構將於2026年確定搬遷計畫。
國務總理韓聖淑在簡報會上表示：「均衡成長現在不再是選擇問題，而是韓國永續發展的生存策略。」
韓聖淑說，政府目標是在2029年8月前於世宗市設立第2總統辦公室，並於2033年完工第2國會大廈。
行政安全部長官尹昊重表示，一旦總統辦公室和國會園區完工，外交部和統一部也可能搬遷。
韓聖淑指出，這些措施是一項更廣泛策略的一部分，旨在解決人口、資本、企業和基礎設施過度集中於首都圈的問題，同時韓國其他地區正面臨人口減少危機。
根據政府聲明，政府將於2027年上半年開始將中央政府機構遷至世宗市，並優先處理規模最大或搬遷影響最大的機構。
根據經濟合作暨發展組織（OECD）資料，首爾首都圈僅占全國土地12%，卻占全國國內生產毛額（GDP）的53%，以及全國逾3/5的研發投資。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。